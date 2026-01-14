Disparu à Pâques, un chat sénior refait surface cet hiver et redonne le sourire à sa famille

Après de longs mois d’attente et d’inquiétude, l’histoire d’un chat disparu appelé Roukinet s’est finalement transformée en véritable conte de Noël. Grâce à une mobilisation discrète mais constante et à une belle chaîne de solidarité, l’espoir n’a jamais complètement quitté ses humains, et il a fini par être récompensé en cette fin d’année.

C’est, en quelque sorte, un cadeau de Noël avant l’heure auquel Roukinet et ses propriétaires ont eu droit, le chat ayant été retrouvé sain et sauf après une absence de 8 mois, rapportait France Bleu .

Maryse et Roland, 79 ans, habitent la commune de Ger dans les Pyrénées-Atlantiques.

A Pâques dernier, ce couple béarnais avait vécu ce que tout propriétaire d’animal de compagnie redoute. Leur ami félin à la robe rousse s’était, en effet, volatilisé alors qu’il était censé se trouver dans le jardin.

D’un naturel craintif, Roukinet n’avait pas l’habitude de s’aventurer bien loin. En outre, il revenait assez rapidement quand ses humains l’appelaient. Cela n’avait pourtant pas été le cas ce jour-là.

Un coup de chance dans les Hautes-Pyrénées

Maryse et Roland l’avaient cherché partout pendant des jours. “On a mis une publication sur Facebook, on a fait des kilomètres à pied ou à vélo dans le centre de Ger”, raconte la retraitée géroise à France Bleu. Sans succès. Roukinet restait désespérément introuvable.

Elle et son conjoint étaient donc bien loin de s’attendre à cet heureux coup de théâtre s’étant produit le 20 décembre. Le chat a, en effet, été retrouvé par des âmes bienveillantes qui l’ont confié au refuge SPA d’Ibos, dans le département voisin des Hautes-Pyrénées.

“Il ne faut jamais perdre espoir”

“On était tellement émus, comme des enfants qui pleurent”, confie Maryse. L’avant-veille, Roland lui avait livré une incroyable prédiction qui est finalement devenue réalité : “Tu vas voir il est parti à Pâques, on va le retrouver à Noël.”



Nouveau Refuge - SPA des Hautes Pyrénées / Facebook

“Joyeuses fêtes à tous, et comme a dit ce monsieur : ‘il ne faut jamais perdre espoir’”, peut-on lire dans un post du 23 décembre, partagé sur la page Facebook du Refuge SPA des Hautes-Pyrénées.