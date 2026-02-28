Partie dormir ailleurs, cette jeune femme découvre avec émotion son chat roux l'attendant tristement toute la nuit (vidéo)

En s'absentant de chez elle pour la nuit, Hannah ne s'attendait pas à ce que son jeune chat roux, Chad, souffre autant de son absence. En consultant la caméra de surveillance de son salon, la jeune femme a découvert avec émotion que son fidèle félin avait passé la nuit entière figé devant la porte d'entrée à espérer son retour, faisant fondre le cœur de milliers d'internautes sur TikTok.

Les chats sont souvent perçus comme des compagnons indépendants et parfois distants, capables de passer des heures seuls sans sembler s’inquiéter de l’absence de leur humain. Cette réputation d’autonomie a tendance à faire oublier qu’ils sont tout à fait capables de nouer des liens profonds et de montrer un attachement sincère envers les personnes qui partagent leur quotidien. Derrière cette façade de sérénité et d’indépendance se cachent des créatures sensibles, attentives aux allées et venues de leurs propriétaires et capables d’émotions bien réelles à leur contact.

L'histoire de Chad en est la parfaite illustration. Cet adorable félin à la robe rousse a pour propriétaire une femme prénommée Hannah. Âgé d'un an, il est la vedette du compte TikTok « @fratboychadwick », où ses aventures sont suivies par 4 900 followers.



Dans une vidéo particulièrement émouvante et filmée par la caméra connectée d'Hannah installée dans le salon, on peut voir ce chat couché, puis assis sur la table basse, ou encore au pied de cette dernière, et fixant constamment la porte d'entrée. Cette nuit-là, son humaine s'était absentée et l'avait laissé seul à la maison, loin de se douter qu'elle allait autant lui manquer.

« J’ai eu le cœur brisé »

« J’ai passé la nuit ailleurs… Chad, lui, a passé la nuit à attendre mon retour à la maison », a, en effet, expliqué Hannah via le texte incrusté dans la vidéo. « J’ai eu le cœur brisé toute la nuit en le voyant, à la caméra, fixer la porte à m’attendre » a-t-elle ajouté en légende.

L'attente a clairement été longue et pénible pour le quadrupède, mais on imagine que la joie qu'il a ressentie et manifestée au moment des retrouvailles a été à la mesure de cette détresse.

La vidéo en question a été mise en ligne le 30 décembre 2025 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant près de 800 000 vues, et relayée par Newsweek . La voici :

