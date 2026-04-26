Trouvées sous un camping-car avec 11 chatons, 2 chattes inséparables élèvent leurs portées ensemble et cherchent un foyer commun

Prises en charge par une association locale, 2 chattes et leurs 11 chatons ont été secourus dans des conditions précaires avant d’être placés en sécurité. Les bénévoles ont rapidement été surpris par un comportement peu commun : les 2 mères élèvent ensemble leurs petits dans une parfaite coopération. Désormais en famille d’accueil, toute la petite tribu attend d’être adoptée, avec l’espoir que les 2 mamans ne soient jamais séparées.

Sur un terrain du nord de la Géorgie, un passant a découvert 11 chatons et 2 chats adultes ayant trouvé refuge sous un vieux camping-car. Il en a aussitôt informé l'association locale Furkids Animal Rescue and Shelters.



Furkids Animal Rescue and Shelters

Il s'est avéré que les adultes étaient des femelles, et que les chatons étaient leurs bébés, issus de leurs 2 portées respectives. La chatte à la robe tigrée a été appelée Mamacita par les bénévoles, tandis que sa congénère au pelage tuxedo a été nommée Chicatina.

Elles étaient couvertes de poussière et maigres, mais pas blessées. Les chatons étaient en bonne santé.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer



Furkids Animal Rescue and Shelters

« Bien que ce ne soit pas forcément rare, il est inhabituel de voir 2 mères chattes se réunir pour partager leurs ressources, allaiter les petits de l’une et de l’autre, et simplement coopérer pour survivre », explique Karlie Lucas, spécialiste des réseaux sociaux chez Furkids Animal Rescue and Shelters, à The Dodo .

Les mamans ont été examinées et vaccinées, puis confiées à une famille d'accueil avec leurs petits pour continuer à les élever ensemble.



Furkids Animal Rescue and Shelters

« C’est quelque chose de vraiment beau à observer »

L'équipe de Furkids Animal Rescue and Shelters pense que Mamacita est la mère de Chicatina, ce qui expliquerait le lien extrêmement fort qui les unit.



Furkids Animal Rescue and Shelters

Quand les chatons seront suffisamment grands, ils pourront être proposés à l'adoption. Leurs génitrices le seront également. D'ailleurs, tout le monde espère voir Mamacita et Chicatina adoptées par la même personne.

« C’est quelque chose de vraiment beau à observer. Nous sommes tellement heureux d’avoir pu intervenir pour aider cette adorable petite famille », conclut Karlie Lucas.



Furkids Animal Rescue and Shelters

Le conseil Woopets : quelles précautions prendre pour permettre à 2 chattes mères d’élever leurs chatons ensemble dans de bonnes conditions ?

Lorsque 2 chattes partagent l’allaitement et l’éducation de leurs petits, comme le font Mamacita et Chicatina, mais aussi Celia et Evelyn Hugo, cette cohabitation peut être bénéfique. Elle nécessite toutefois un cadre stable et sécurisé pour éviter tensions, stress ou déséquilibres nutritionnels.

Voici les bonnes pratiques à respecter :

A lire aussi : Depuis qu’il a été sauvé, ce chat suit son propriétaire partout et adore la voiture (vidéo)