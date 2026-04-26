« Bouh, maman ! Je t'ai eue ! », une chatte adore faire peur à sa maîtresse avec ce jeu quotidien (vidéo)

On pense souvent que les chats sont moins joueurs que les chiens. Penny, une petite chatte espiègle, démontre exactement le contraire. Chaque jour, elle s’amuse à faire peur à sa maîtresse, un petit rituel quotidien qui a beaucoup diverti les internautes !

Chat ou chien ? Le débat est sans fin ! Si les toutous séduisent par leur affection évidente, les petits félins sont souvent jugés à tort comme distants. Pourtant, de nombreuses vidéos comme celle partagée sur le compte Instagram @gabmarygrasso montrent qu’ils ont surtout leurs propres façons de jouer, souvent surprenantes et pleines d’ingéniosité.

Un jeu quotidien

Dans cette publication relayée par CatTime, on découvre Penny, une petite chatte qui a pris l’habitude de surprendre sa maîtresse chaque jour. La scène commence simplement : sa propriétaire l’appelle d’un ton nonchalant, lui demandant où elle se cache, mais aucune réponse ne vient et la pièce semble vide et silencieuse.

Après une nouvelle tentative et une courte pause qui fait monter le suspense, Penny surgit soudainement de derrière le canapé, provoquant un effet de surprise bref mais très efficace.

Au lieu de fuir, la minette reste sur place et vient même se frotter contre le visage de sa maîtresse, ajoutant une touche de tendresse à sa petite farce. La vidéo est accompagnée d’un texte explicite : « Je ne sais pas qui a dit que les chats étaient ennuyeux, car voici la mienne qui joue à ce jeu où elle essaie de me faire peur tous les jours. »

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Un comportement typique des chats

Ce qui rend cette vidéo particulièrement amusante, c’est le côté joueur de Penny, qui semble avoir fait de cette petite frayeur un véritable rituel. Elle se cache, attend le bon moment, puis surgit pour surprendre sa maîtresse avant de revenir aussitôt avec des gestes tendres, avec un mélange de malice et d’affection.

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Dans l’espace des commentaires, les internautes ont tout de suite salué ce comportement typique des chats, soulignant leur caractère imprévisible et jamais ennuyeux.

Beaucoup d’entre eux ont également partagé des expériences similaires avec leurs propres boules de poils, tandis que d’autres ont imaginé Penny lançant un joyeux « Bouh, maman ! Je t’ai eue ! » après chaque apparition surprise. Un jeu décidément aussi taquin qu’adorable !