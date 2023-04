Un chat rescapé d'un séisme s'offre une nouvelle vie à 9000 km des décombres sous lesquelles il a été découvert

Les tremblements de terre survenus en Turquie et en Syrie en février 2023 ont laissé un terrible bilan : plus de 50 000 morts. Au milieu de toute cette dévastation, certains récits ont apporté du baume au cœur à ceux qui étaient sur les lieux. L’émouvante histoire de Pisa en fait partie. Elle est rapportée par PetHelpful.

La célèbre association de protection animale PETA (People for Ethical Treatment of Animals) avait envoyé des équipes sur place pour secourir autant d’animaux que possible. Une mission aussi noble et admirable que périlleuse pour ses protagonistes. Parmi ceux-ci se trouvait Alex Cutshall, venu tout droit de Virginia Beach dans l’Etat de Virginie, dans l’Est des Etats-Unis.

Il intervenait à Marach (Kahramanmaras), ville turque très sévèrement touchée par les séismes car l’un des épicentres s’y situait. « Quand nous sommes arrivés sur les lieux, tout n’était que destruction », raconte-t-il dans une vidéo YouTube postée par PETA. Alors qu’il scrutait les ruines d’un immeuble qui s’était effondré, à la recherche d’un animal à sauver, il y a repéré un chat à la robe noire.



PETA / YouTube

L’homme s’est aussitôt mis à gravir les décombres pour le rejoindre. Le félin était perdu et terrifié, mais il lui faisait confiance au point de le laisser le placer dans la caisse de transport sans opposer la moindre résistance.

Le chat n’était pas identifié par puce et il n’y avait aucune famille à contacter. Emmené dans les locaux de l’association, il a reçu soins et amour de la part d’Alex Cutshall et ses camarades. Au fil des jours, le bénévole a compris que le lien qui s’était créé entre lui et le quadrupède depuis son sauvetage était beaucoup trop fort pour qu’ils se séparent.



PETA / YouTube

« Il fait partie de la famille »

Alex Cutshall a décidé de l’adopter et de l’emmener aux Etats-Unis. Il a effectué toutes les démarches administratives pour cela. Quelques semaines après avoir miraculeusement survécu aux séismes, le chat, qu’il a appelé Pisa, s’est envolé pour la Virginie.



PETA / YouTube

Il mène désormais une vie heureuse au sein de son nouveau foyer, qui compte 2 enfants et 2 chiens, à plus de 9000 kilomètres de l’endroit où il avait rencontré Alex Cutshall. « Il fait partie de la famille maintenant », conclut ce dernier.