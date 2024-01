La propriétaire d'un chat disparu 7 ans plus tôt reçoit la visite du vétérinaire qui a une nouvelle importante à lui annoncer

Un chat disparu a été retrouvé sain et sauf au bout de 7 longues années, rapportait FOX News. L’animal n’était d’ailleurs pas très loin du domicile de sa maîtresse.

Stephanie Barstow, 35 ans, habite Corby en Angleterre. Duke, l’un de ses 2 chats avec Nero, s’était volatilisé en janvier 2017. Elle l’avait adopté 2 ans plus tôt, alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton de 6 semaines.



Stephanie Barstow / SWNS

Elle ignorait la raison de la fugue du matou à la robe tigrée. Peut-être était-ce à cause du différend qu’il venait d’avoir avec son congénère. Stephanie Barstow se souvient, en effet, que Duke et Nero s’étaient battus la nuit précédente.

L’autre cause probable était aussi la naissance de l’un de ses 2 enfants. « Nous venions aussi d'avoir le bébé, explique sa propriétaire. Il y avait donc beaucoup de changements, et je sais que les chats n'aiment pas vraiment le changement. »

Pendant des mois, membres de la famille de Stephanie Barstow et de la communauté locale avaient activement recherché le félin, sans succès.



Stephanie Barstow / SWNS

La maman restait donc sans nouvelles de son chat tabby jusqu’à cette visite surprise du vétérinaire, fin décembre 2023. Le praticien lui a annoncé que Duke venait d’être retrouvé dans une usine située à moins de 300 mètres du domicile.

Des retrouvailles de courte durée

« Le vétérinaire a reconnu Duke grâce à ses marques distinctives sur le visage et à ses pattes blanches, et s'était souvenu que je le cherchais », précise-t-elle.



Stephanie Barstow / SWNS

Les employés de ladite usine l’avaient recueilli un an plus tôt et prenaient soin de lui. « Ils lui avaient même fabriqué un petit abri pour dormir et une station d'alimentation », détaille Stephanie Barstow. En revanche, personne ne sait où Duke avait vécu avant cela.

Malgré la grande joie ressentie, Stephanie Barstow a dû prendre une décision difficile et mûrement réfléchie. Elle a, en effet, choisi de confier Duke à une autre famille pour 2 raisons ; le risque que le chat cherche à retourner à l’usine et le fait que son foyer compte désormais 2 enfants.