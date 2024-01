Les adieux déchirants d’une femme à son chat, qui profitent ensemble d’une dernière journée (vidéo)

Sophie a longtemps lutté contre d’importants soucis médicaux et il était temps pour elle de ne plus souffrir. Sur les conseils de son vétérinaire, sa maîtresse Brandi Ediss a décidé de la laisser partir en paix. Elle comptait toutefois profiter une dernière fois d’une magnifique journée aux côtés de sa fidèle amie, qui lui a tant apporté au cours de sa vie.

Brandi a dû prendre l’une des décisions les plus difficiles de sa vie en tant que propriétaire de chat. Sophie, âgée de 20 ans, allait se faire endormir à cause d’une dégradation soudaine de sa santé. Elle souffrait depuis un certain temps de diverses pathologies, dont une infection rénale chronique.

@breadly_lettuce / TikTok

« Cela a pris une tournure suffisamment alarmante pour nous envoyer chez le vétérinaire »

Pendant longtemps, elle a reçu divers traitements et médicaments qui ont permis de stabiliser son état. Malheureusement, ceux-ci ont fini par ne plus être efficaces, ce qui a aggravé sa situation. Sophie était encore en forme pour le moment, mais le vétérinaire savait que cela ne durerait pas. Il a donc conseillé à Brandi l’euthanasie pour lui éviter toute souffrance inutile.

Le plus dur pour la femme était d’accepter de laisser partir sa féline en voyant qu’elle vivait encore correctement. Cependant, son expérience personnelle avec un autre chat de la famille l’a confortée dans sa décision. Son époux et elle avaient souhaité garder celui-ci le plus longtemps possible à leurs côtés après un sombre diagnostic, mais son état avait empiré si soudainement qu’il avait passé ses dernières heures chez le vétérinaire.

@breadly_lettuce / TikTok

Une journée symbolique

Ne souhaitant pas faire vivre cela à Sophie, Brandi a décidé de planifier leurs adieux, mais de faire cela dignement : « Je détestais le fait d’imaginer qu’elle doive se retrouver dans un endroit inconnu et stressant, sans le confort de la maison [...] Je voulais vraiment faire au mieux pour Sophie » déclarait-elle à Newsweek.

@breadly_lettuce / TikTok

Dans cette optique, elle a organisé la journée parfaite pour sa chatte. Coussin chauffant dans le jardin, délicieuse glace ou encore moment de tendresse sur le canapé étaient au programme pour ce moment symbolique. Sophie a pu profiter de ses derniers instants dans les bras de ceux qu’elle aimait le plus au monde. Le lendemain, elle s’est paisiblement endormie aux côtés de ses proches : « Je suis tellement heureuse que nous ayons pu partager ce temps ensemble. Je ne l'oublierai jamais » confiait sa maîtresse.

