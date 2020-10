Un chat japonais parvient à reproduire les mouvements de l’Homme et relance le débat sur leurs capacités cognitives !

Des scientifiques se sont intéressés de très près au cas d’un chat qui avait été entraîné par sa maîtresse à imiter ses mouvements. Le félin n’est, hélas, plus de ce monde, mais l’étude de ses capacités a fourni aux chercheurs de précieux enseignements sur les facultés cognitives de son espèce.

Ebisu le chat vivait avec sa propriétaire Fumi Higaki au Japon, jusqu’à son décès survenu récemment à l’âge de 11 ans à cause d’une maladie rénale. Comme le rapporte Slate, sa maîtresse lui avait appris à reproduire ses mouvements, ce qu’elle faisait d’habitude avec ses chiens.

Le travail de Fumi Higaki avec Ebisu avait attiré l’attention de Claudia Fugazza, spécialiste en cognition canine à l’Université Eötvös Loránd en Hongrie. Elle a alors réalisé une étude autour de ce chat, que sa propriétaire lui enseignait en appliquant la méthode « Do as I Do » (« fais comme je fais »). Celle-ci consiste à inciter l’animal à reproduire les gestes que l’on fait en le récompensant, notamment par des friandises.

L’entraînement d’Ebisu par Fumi Higaki a été filmé et analysé par Claudia Fugazza pendant plusieurs mois, dès décembre 2019. 18 exercices ont été effectués, et le chat est parvenu à imiter les mouvements de sa maîtresse dans 81% des cas.

Toutefois, l’action ayant le plus interpellé Claudia Fugazza était lorsque le chat se dressait sur ses pattes arrière et levait les membres avant pour imiter Fumi Higaki, qui levait les bras. Ce comportement a amené la spécialiste en capacités cognitives animales à développer une théorie selon laquelle le chat serait capable d’établir une association entre les parties du corps humain et ses propres membres.

Une faculté que les scientifiques pensaient réservée aux seuls primates, chiens et certains cétacés.

Claudia Fugazza n’exclut cependant pas que l’attitude d’Ebisu puisse correspondre à une interprétation des signaux non verbaux de sa maîtresse, et non pas à une imitation au sens strict du terme.