Depuis qu’elle accompagne son maître au travail, cette petite chatte tigrée est devenue la star de sa caserne de pompier (vidéo)

Lamine Fofana, pompier volontaire, ne voulait pas laisser sa chatte seule à la maison lorsqu’il était à la caserne. Il a donc pris l’habitude de l’emmener avec lui au travail pour le plus grand bonheur de ses collègues, mais aussi des internautes qui suivent les aventures du duo sur les réseaux sociaux.

À Arbutus, dans le Maryland (États-Unis), la caserne des pompiers locale compte un membre peu conventionnel dans ses rangs : Peanut, une adorable chatte tigrée qui apporte beaucoup de réconfort aux soldats du feu.

Des visites régulières

La minette appartient à Lamine Fofana, pompier volontaire. « Elle vient presque tous les dimanches et quelques autres jours », explique son maître à People. « C'est un service de pompiers volontaires, alors dès que j'ai le temps de venir, je l'emmène avec moi pour qu'elle ne soit pas seule à la maison. »

© Lamine Fofana

Depuis, Peanut est devenue officieusement la chatte de la caserne des pompiers, se promenant et saluant tout le monde. Elle n’a peut-être pas de grade et déteste vraiment son casque, mais elle a une place spéciale dans l’équipe. « Elle n'a pas de titre officiel. Cependant, elle a son propre badge à la station », ajoute Lamine en précisant qu’on était aussi en train de lui fabriquer sa propre combinaison anti-feu.

© Lamine Fofana

« Elle aime venir. Elle adore tout le monde. Elle a beaucoup à découvrir », déclare-t-il encore. Une présence féline qui est loin de déplaire aux collègues de Lamine…

Un succès fou

Les autres membres de l'équipe adorent croiser Peanut à la caserne et prendre le temps de jouer un peu avec elle pendant leur temps libre. « Les autres apprécient qu'elle vienne », assure son maître. « Quand je viens sans elle, ils me demandent où elle est et pourquoi elle n'est pas venue. » Certains pompiers ont même confié à Lamine que la minette leur manquait quand elle était absente.

© Lamine Fofana

Les collègues du jeune homme ne sont pas les seuls à avoir craqué pour les grands yeux verts de la demoiselle. Les internautes aussi !

Lamine partage régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos montrant comment Peanut apprend les ficelles du métier de pompier à la caserne. Sa dernière vidéo TikTok est d'ailleurs devenue virale, cumulant plus de 5,9 millions de vues.

Cette publication a même donné quelques idées à d’autres pompiers qui aimeraient volontiers que leur caserne ait leur propre chat. « Je partage avec mon chef (le chef des pompiers) pour lui montrer que nous avons bel et bien besoin d'un chat de caserne. », a ainsi commenté un internaute.

Il est certain que Peanut n'éteindra jamais d'incendie, mais elle sera toujours là pour donner le sourire à ses amis pompiers, une mission capitale que la petite chatte remplit avec brio !