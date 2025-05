Un chat resté introuvable pendant 2 ans et demi refait surface contre toute attente à 8 kilomètres de chez lui

Replay s’était échappé fin 2022 du refuge qui l’avait recueilli et n’avait plus donné signe de vie depuis. Les recherches et les différentes publications faites sur les réseaux sociaux n’ont rien donné. Début mai 2025, alors l’espoir de le retrouver s’était considérablement amenuisé, ce chat a surpris tout le monde en réapparaissant à quelques kilomètres du lieu de sa disparition. Une famille bienveillante a eu la bonne idée de l’emmener chez le vétérinaire pour vérifier son identification.

Replay est rentré à la maison ! Sa maison, c’est le refuge Equidetresse situé à Saint-Avé dans le Morbihan. Ce chat s’en était échappé 2 ans et demi plus tôt, et les retrouvailles ont pu avoir lieu grâce à sa puce d’identification rapportait Le Télégramme.

Le félin tabby de 5 ans s’était enfui du refuge en décembre 2022, 8 mois après son arrivée. Il avait ensuite été vu pour la dernière fois du côté de la résidence Les Pins, à moins de 3 kilomètres de la structure d’accueil.



« Il est très câlin et a pu vous faire succomber à son charme, mais sachez qu'il a un traitement en cours, alors pour sa santé, merci de nous prévenir s'il est venu vous faire les yeux doux », pouvait-on lire à son sujet sur la page Facebook d’Equidetresse peu après sa fugue. L’association appelait alors les habitants à la vigilance pour l’aider à localiser l’animal et le ramener chez lui sain et sauf.

Les avis de recherche se sont multipliés sur les réseaux sociaux, notamment sur des pages telles que « Pet Alert » et « Pattes en Cavale 56 ». Malgré ces posts et les efforts déployés sur le terrain, Replay restait désespérément introuvable.

Retour inespéré !

Du côté d’Equidetresse, on s’efforçait de s’accrocher à l’espoir de le revoir. Ce que les membres du personnel ignoraient, c’est qu’il errait à Pontivy, à environ 8 kilomètres de Saint-Avé. Découvert amaigri et couvert de puces par une famille locale, il a été nourri par cette dernière pendant 2 mois.

Le couple en question « a fini par le conduire chez un vétérinaire afin de contrôler son identification, acte de bon augure qui a permis son retour à la maison », apprend-on sur la page Facebook « Pattes en Cavale 56 », qui a annoncé la bonne nouvelle que tout le monde espérait le 4 mai 2025. Replay a bel et bien été retrouvé.

On imagine l’émotion et la joie ressentie par ses amis à Equidetresse, où il est enfin revenu après cette longue absence.