Un couple de séniors endeuillé pensait ne plus adopter jusqu'à sa rencontre avec une chatte de refuge ayant perdu goût à la vie

Lili avait passé des mois dans le jardin de sa maîtresse à attendre le retour de cette dernière, qui n’a jamais eu lieu. Cette chatte déprimée n’espérait plus rien de la vie, mais sa route a fini par croiser celle de Monique et Jean-Jacques. Ce couple d’octogénaire pensait avoir tiré un trait sur l’adoption après le décès de son chat sénior et la disparition mystérieuse de son autre ami félin.

Margaux Contant a partagé une histoire émouvante sur son compte TikTok « @margauxfrance », celle de ses grands-parents et de leur nouvelle chatte Lili. Un récit que relaie Newsweek.



Elle n’avait que 6 ans lorsque son grand-père Jean-Jacques Marconnet et sa grand-mère Monique Marconnet, 88 et 82 ans aujourd’hui, avaient adopté leur chat Bibi. On était en 2004 et il n’était encore qu’un tout jeune chaton de 2 semaines, abandonné par sa mère. Celle-ci, errante, avait accouché chez les parents de Margaux Contant.

Les Marconnet, qui habitent près de Bordeaux, avaient nourri le petit rescapé au biberon. Grâce à eux, il avait grandi dans des conditions optimales et avait eu droit à une belle et longue vie.

Durant ses dernières années, Bibi avait retrouvé son âme de chat avec l’arrivée de Marcel, un autre chat errant adopté par Monique et Jean-Jacques.

Bibi est malheureusement décédé en août 2024 à l’âge de 20 ans. Ses propriétaires étaient inconsolables et pensaient ne plus jamais adopter, tant à cause du chagrin qu’en raison de leur âge. Ce sentiment n’a fait que s’aggraver lorsque Marcel s’est inexplicablement volatilisé.

Leur fille – la mère de Margaux Contant, donc – les a pourtant convaincus du contraire. Elle leur a également promis de prendre soin de leur futur animal de compagnie si quelque chose devait leur arriver.

« Elle semblait avoir renoncé à la vie. Ils ont décidé de lui en offrir une nouvelle »

Ils l’ont écoutée. C’est ainsi qu’ils ont fait la connaissance de Lili. Cette chatte à la robe tigrée « était visiblement déprimée et effrayée, cachée dans une cage, raconte Margaux Contant. À seulement 3 ans, elle semblait avoir renoncé à la vie. Ils ont donc décidé de lui en offrir une nouvelle ».

Lili avait appartenu à une dame âgée qui avait subitement quitté sa maison et n’était jamais réapparue. La féline avait vainement attendu son retour dans le jardin pendant des mois.

Les Marconnet étaient bien décidés à l’aider à retrouver sa joie de vivre. La mission s’annonçait ardue, d’autant plus qu’elle avait très peur des hommes. « Il lui a fallu un certain temps pour tolérer mon grand-père », explique la tiktokeuse. Ils se sont montrés très patients et lui ont donné tout le temps dont elle avait besoin pour s’acclimater à son nouvel environnement.

« Au fil du temps, elle s'est adaptée et s'est rapprochée de mes grands-parents », se réjouit Margaux Contant. Lili réapprend à profiter de la vie à leurs côtés. Eux aussi redécouvrent ce bonheur grâce à elle.