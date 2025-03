Entre maladies et particularités physiques, ces chatons à la vie difficile ne cessent d’étonner leur famille d’accueil par leur résilience

Jennifer Crawford accueille des chats et chatons au sein de son foyer depuis plusieurs années. À chaque fois, c’est pour elle une expérience unique qui lui permet de beaucoup apprendre sur elle et sur ces boules de poils toujours adorables. Récemment elle a partagé son quotidien avec une famille de chats hors de l’ordinaire, bien décidée à faire preuve d’une résilience impressionnante.

Cette famille, composée d’une maman et de ses 3 chatons, est arrivée chez Jennifer par le biais du refuge Happy Tails, situé à Sacramento (Californie, États-Unis). Encore une fois très enthousiaste à l’idée de donner un peu de réconfort à cette tribu ayant connu la rue et toutes ses difficultés, Jennifer a entamé la prise en charge. Elle en partage des bribes sur son compte Instagram « @the_house_of_floof ».

Le rituel de l’accueil et des présentations

L’arrivée dans une famille d’accueil, dans laquelle les chatons passent en général plusieurs semaines à quelques mois, n’a rien d’anodin, rappelait Cole & Marmalade. Jennifer accorde une importance toute particulière à ce moment qu’elle sait déterminant. Elle présentait ainsi toute la petite famille ayant élu domicile chez-elle : Hercule Poirot, Tommy Tuppence Beresford et leur maman, Jane Marple. Empruntant leurs noms à l’univers de l’auteure Agatha Christie, Jennifer a vite compris que ses pensionnaires avaient de l’énergie à revendre.

Une particularité physique

Si l’état de santé des chatons, arrivés à l’âge de 4 mois environ dans le foyer d’accueil, n’est pas préoccupant, ils présentent tout de même une particularité physique que l’on peut facilement remarquer. Toute la famille est polydactyle, c’est-à-dire que les chats ont un nombre de doigts supplémentaire à la normale.

Par ailleurs, malgré le bon espoir des vétérinaires, Jennifer a dû rester attentive à l’évolution de la santé de ses protégés, qui ayant vécu dans la rue, étaient potentiellement porteurs de virus ou de maladie.

Quelques semaines après leur arrivée, cela n’a pas manqué et la maman et ses 3 chatons ont déclaré une diarrhée impressionnante, ayant entrainé « une perte de poids rapide ». Jennifer leur a donné les médicaments nécessaires, et tout est finalement redevenu à la normale. Elle expliquait : « La bonne nouvelle, c’est que les médicaments fonctionnent. Le bac à litière ressemble de moins en moins à une décharge de déchets toxiques, et Tuppence reprend du poids, ce qui est un immense soulagement ».

Se relever et continuer

Pour finir, Jennifer a appris que Tommy, un des chatons, avait la patte tordue, qui allait nécessiter une opération une fois sa maturité atteinte. En attendant, ce dernier ne semble pas gêner dans le jeu, qu’il apprécie tout particulièrement.

En-dehors de ces nombreux aléas, qui sont souvent le lot des familles d’accueil, les félins se socialisent parfaitement, et apprécient tout particulièrement la présence de leur humaine préférée.