Un chat errant grièvement blessé en protégeant ses congénères fait une rencontre qui change sa vie

Warden porte encore les cicatrices témoignant du dur quotidien qui était le sien avant son sauvetage. Ce chat avait littéralement dû se battre pour sa survie et celle de ses compagnons durant ses années d’errance, mais il a fini par rencontrer les bonnes personnes, celles grâce auxquelles il a pu tirer un trait sur ce douloureux passé.

Un chat de gouttière au visage déformé par les blessures s’en remet doucement auprès de sa nouvelle famille. L’histoire de Warden est racontée par WWNY.

Dans l’un des quartiers du comté de Lewis, Etat de New York (Etats-Unis), des passants avaient remarqué un chat roux particulièrement amoché parmi une colonie de félins errants. L’animal avait le visage en bien mauvais état, présentant des blessures impressionnantes à la tête et autour des yeux et du cou notamment.



WWNY

Prévenue, la Lewis County Humane Society a envoyé une équipe sur les lieux pour tenter de récupérer le chat et le soigner, mais il parvenait constamment à lui échapper. Ce n’est qu’un mois plus tard qu’elle a pu le capturer et l’emmener chez le vétérinaire.

D’après les intervenants, les autres chats de la colonie ne souffraient d’aucune blessure. Il était le seul à porter de telles cicatrices. Ce qui les amenait à penser qu’il avait probablement affronté un chien ou un coyote pour protéger ses congénères.



WWNY

Les traces de ce terrible combat sont encore bien présentes aujourd’hui, mais l’existence de Warden – c’est ainsi que ses sauveurs l’ont appelé – n’a plus rien à avoir avec celle qu’il menait jusqu’à sa prise en charge.



WWNY

Une source d’inspiration pour son adoptante

Il a, en effet, été adopté par une dame touchée par son histoire et tombée sous son charme en découvrant sa photo. Nanci Cutler-Feist l’a aidé à oublier ses traumatismes et lui a appris à apprécier la vie de chat d’intérieur, lui assurant confort, sécurité et attention.

A lire aussi : Ce chat voit la neige pour la première fois de sa vie et sa réaction se passe de commentaires (vidéo)



WWNY

Aujourd’hui, Warden passe ses journées à se blottir contre sa nouvelle maîtresse, à réclamer ses caresses et à jouer avec elle.

« Cela m'inspire de voir à quel point il a cette volonté de vivre malgré tout ce qu’il a traversé, dit Nanci Cutler-Feist. Les choses peuvent parfois aller très mal, mais les cicatrices guérissent. Je suis heureuse de pouvoir faire ça pour lui et nous sommes dans le même bateau ».