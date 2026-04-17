Disparu la veille d'un déménagement, un chat retrouve sa famille 7 ans après grâce à sa puce et à une bénévole déterminée

Disparu pendant 7 ans après s’être enfui juste avant un déménagement, Dodger a finalement été retrouvé grâce à sa puce électronique. Après un incroyable concours de circonstances, sa famille a parcouru des heures de route pour vivre des retrouvailles aussi émouvantes qu’inespérées.

Dodger n'était encore qu'un tout petit chaton lorsqu'il avait été adopté par les Davidson en 2016. Ils l'avaient rencontré au refuge Miss Winkles Pet Adoption Center à Clovis, en Californie (Etats-Unis).

2 ans plus tard, le père étant décédé, la famille avait décidé de déménager à l'autre bout du pays, en Floride en l'occurrence. Un ami d'Amber Davidson, la propriétaire de Dodger, devait se charger de transporter leurs biens et le félin. Toutefois, ce dernier s'était enfui juste avant le départ.

Dodger était resté introuvable pendant 7 longues années. Jusqu'à cet e-mail inattendu reçu par Amber Davidson. « Il était environ 23 heures quand j’ai reçu ce courriel m’indiquant que Dodger avait été enregistré auprès du programme capture-stérilisation-retour de Fresno », raconte la mère de famille à Your Central Valley .

L'action de stérilisation était menée par l'association Fresno Trap and Release. D'après sa cofondatrice Sydney Sherman, le chat avait été découvert à Madera, à environ 40 kilomètres de son ancienne maison. Le vétérinaire a constaté qu'il était déjà castré et identifié par puce.

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Les informations relatives à son identification indiquaient que sa propriétaire ne vivait plus dans la région. En fait, Amber Davidson et ses fils n'étaient plus en Floride non plus. Ils avaient déménagé à nouveau pour s'établir en Géorgie.

Sydney Sherman a finalement pu joindre la maman. Toutes 2 ont convenu d'un rendez-vous en Floride, car la première prévoyait de s'y rendre pour prendre part à un mariage.

Les Davidson ont effectué 7 heures de route. Les retrouvailles avec Dodger ont eu lieu à 5 heures du matin. Sydney Sherman était émue aux larmes en assistant à ce moment exceptionnel.



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La famille du chat l'était évidemment aussi, même si Amber Davidson ne l'a pas montré. Son fils Schylar lui a d'ailleurs dit : « Maman, tu as été formidable. Tu n'as pas pleuré ».

Pourquoi les chats vivent-ils mal les déménagements ?

Le chat est un animal profondément territorial, attaché à ses repères et à sa routine. Son lieu de vie est structuré par des références olfactives (phéromones, marquages) et visuels qui le rassurent. Lors d’un déménagement, tous ces éléments disparaissent brutalement, ce qui peut générer un stress important.

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Ce bouleversement peut entraîner des comportements inhabituels : cachettes prolongées, perte d’appétit, miaulements excessifs, voire fugue, comme dans le cas de Dodger. Le chat peut alors chercher à retrouver son ancien territoire ou simplement fuir une situation qu’il ne comprend pas.

Pour limiter ces réactions, il est recommandé d’accompagner progressivement le changement (pièce sécurisée à l’arrivée, objets familiers…) et d’éviter toute sortie durant les premiers jours. Un temps d’adaptation est essentiel pour qu’il s’approprie sereinement son nouveau foyer.