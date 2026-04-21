Cette chatte qui a un rapport particulier avec l’eau fait tout un drame et boite dès qu’elle se mouille la patte (vidéo)

Victime d’un « drame » imaginaire après avoir trempé sa patte dans l'évier de la cuisine, une jeune chatte est la protagoniste d'une scène devenue virale sur Instagram, simulant une boiterie dès qu’elle touche l’eau du robinet. Filmée par sa propriétaire, la séquence a amusé de nombreux internautes, séduits par ce numéro digne d’une petite comédienne. Une réaction exagérée qui est désormais devenue son rituel.

April Russell habite le comté de Fairfield, dans l'Etat du Connecticut (Etats-Unis). Sa famille compte 5 membres félins, dont une jeune chatte tuxedo de 6 mois répondant au nom de Jijibells.

La minette avait été adoptée la veille de Noël 2025 par sa fille de 18 ans. Elle s'est vite fait une place de choix au sein de cette joyeuse maisonnée.



jijibellsdrama / Instagram

Jijibells s'entend avec tous ses congénères, mais c'est avec son « grand frère » Small Boy qu'elle a tissé un lien particulièrement fort. Sa propriétaire explique aussi et surtout qu'elle entretient une relation étrange avec l'évier de la cuisine, ou plutôt avec l'eau du robinet de ce dernier.

Un jour, alors qu'un filet d'eau en sortait, la jeune chatte s'était hasardée à y plonger la patte. En trempant celle-ci, Jijibells en a fait tout un drame, puis s'est mis à boiter, comme si elle était blessée. Depuis, elle reproduit régulièrement ce comportement.

La première fois, April Russell s'était inquiétée en la voyant lever la patte, mais elle avait fini par en rire en comprenant ce qui s'était passé.

« Personne n'aime marcher avec des chaussettes mouillées »

Récemment, elle a même eu l'occasion de filmer Jijibells pendant qu'elle jouait ainsi la comédie. Elle a partagé la vidéo le 8 avril 2026 sur le compte Instagram « jijibellsdrama », consacré à l'animal et suivi par des centaines de followers. La voici :

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

A lire aussi : Sa chatte accouche dans son lit sans prévenir lors d'une nuit qu’elle n’oubliera jamais (vidéo)