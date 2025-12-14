Une chatte montant la garde à la maison change instantanément de mode en reconnaissant sa maîtresse (vidéo)
Certains chats prennent leur rôle de protecteur bien plus au sérieux qu’on ne l’imagine. C’est le cas de Sunny, une minette au caractère bien trempé, qui n’hésite pas à surveiller les alentours du foyer avec une vigilance digne d’un véritable gardien. Sa propriétaire, Kristen Nicole, a récemment découvert l’intensité de ce sens du devoir, et la réaction de son amie calico l’a grandement surprise.
Qui a dit que les chiens étaient les seuls animaux de compagnie à pouvoir monter la garde à la maison ? Il est vrai qu’ils sont extrêmement doués dans ce domaine, mais certains chats n’ont manifestement pas grand-chose à leur envier. Il suffit de voir Sunny à l'œuvre pour s’en convaincre.
Sunny est l’un des 2 amis félins de Kristen Nicole, qui leur consacre le compte TikTok “@kristenskittycats” où leurs aventures suivies par 1400 followers.
La jeune femme ne savait pas que lorsqu’elle sortait de la maison, Sunny, chatte à la robe calico, se donnait pour mission de veiller à la sécurité des lieux. Elle ne s’en est rendu compte que récemment.
Ce jour-là, en rentrant chez elle, elle a vu Sunny postée derrière la moustiquaire de la fenêtre et observant attentivement ce qui se passait autour du domicile, prête à intervenir en cas de problème.
La chatte a manifestement pris sa propriétaire pour un intrus, ne l’ayant pas reconnue. Lançant un regard noir à Kristen Nicole qui filmait la scène, elle s’est mise à feuler et à afficher une posture hostile.
Un changement d’attitude aussi rapide que spectaculaire
Toutefois, dès que sa maîtresse s’est mise à lui parler, elle a reconnu sa voix et est passée du mode farouche à celui de “fifille à sa maman”. Ses crachats ont cédé la place à de doux miaulements de bienvenue.
Ces derniers ont redoublé d’intensité quand son nez lui a confirmé qu’il s’agissait bien de son humaine.
Voici la vidéo, postée le 22 octobre 2025 et relayée par Newsweek :
@kristenskittycats
Sunny didn’t recognize me and was guarding the house!!!!! As soon as she heard my voice she was like mama? Is that you??? ???????????? #cat #catsoftiktok #cats #catlover #kittycat? original sound - ????
Cette scène touchante montre aussi à quel point les chats comptent sur leur ouïe et leur odorat pour reconnaître les membres de l’entourage, bien plus que la vue.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
