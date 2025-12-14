  1. Woopets
  5. Une chatte montant la garde à la maison change instantanément de mode en reconnaissant sa maîtresse (vidéo)

Une chatte montant la garde à la maison change instantanément de mode en reconnaissant sa maîtresse (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Certains chats prennent leur rôle de protecteur bien plus au sérieux qu’on ne l’imagine. C’est le cas de Sunny, une minette au caractère bien trempé, qui n’hésite pas à surveiller les alentours du foyer avec une vigilance digne d’un véritable gardien. Sa propriétaire, Kristen Nicole, a récemment découvert l’intensité de ce sens du devoir, et la réaction de son amie calico l’a grandement surprise.

Illustration : "Une chatte montant la garde à la maison change instantanément de mode en reconnaissant sa maîtresse (vidéo)"
© @kristenskittycats / TikTok

Qui a dit que les chiens étaient les seuls animaux de compagnie à pouvoir monter la garde à la maison ? Il est vrai qu’ils sont extrêmement doués dans ce domaine, mais certains chats n’ont manifestement pas grand-chose à leur envier. Il suffit de voir Sunny à l'œuvre pour s’en convaincre.

Sunny est l’un des 2 amis félins de Kristen Nicole, qui leur consacre le compte TikTok @kristenskittycats” où leurs aventures suivies par 1400 followers.

La jeune femme ne savait pas que lorsqu’elle sortait de la maison, Sunny, chatte à la robe calico, se donnait pour mission de veiller à la sécurité des lieux. Elle ne s’en est rendu compte que récemment.

Illustration de l'article : Une chatte montant la garde à la maison change instantanément de mode en reconnaissant sa maîtresse (vidéo)
@kristenskittycats / TikTok

Ce jour-là, en rentrant chez elle, elle a vu Sunny postée derrière la moustiquaire de la fenêtre et observant attentivement ce qui se passait autour du domicile, prête à intervenir en cas de problème.

La chatte a manifestement pris sa propriétaire pour un intrus, ne l’ayant pas reconnue. Lançant un regard noir à Kristen Nicole qui filmait la scène, elle s’est mise à feuler et à afficher une posture hostile.

Un changement d’attitude aussi rapide que spectaculaire

Toutefois, dès que sa maîtresse s’est mise à lui parler, elle a reconnu sa voix et est passée du mode farouche à celui de “fifille à sa maman”. Ses crachats ont cédé la place à de doux miaulements de bienvenue.

Ces derniers ont redoublé d’intensité quand son nez lui a confirmé qu’il s’agissait bien de son humaine.

Voici la vidéo, postée le 22 octobre 2025 et relayée par Newsweek :

@kristenskittycats

Sunny didn’t recognize me and was guarding the house!!!!! As soon as she heard my voice she was like mama? Is that you??? ???????????? #cat #catsoftiktok #cats #catlover #kittycat

? original sound - ????

Cette scène touchante montre aussi à quel point les chats comptent sur leur ouïe et leur odorat pour reconnaître les membres de l’entourage, bien plus que la vue.

