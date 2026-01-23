« On n'était plus tristes », une famille endeuillée fait une rencontre réconfortante sur la tombe de leur chatte disparue (vidéo)

Après la perte de leur chatte Skye, Fifi et Kareem pensaient ne plus jamais retrouver de réconfort. Mais une rencontre inattendue dans un cimetière animalier de Los Angeles allait atténuer leur chagrin et bouleverser leur vie…

En août dernier, Fifi Furrha et son mari Kareem Khalil ont été dévastés par la perte de leur chatte Skye. Incapables de l’oublier, ils ont décidé de continuer à célébrer différentes fêtes sur sa tombe, dans un cimetière animalier de Los Angeles (États-Unis). À l’approche d’Halloween, première fête sans elle, le couple et leur jeune fils sont ainsi venus décorer la sépulture, sans imaginer la douce surprise qui les attendait...

Une touchante rencontre

Sortie de nulle part, une petite chatte rousse et blanche s’est approchée d’eux et s’est mise à se frotter affectueusement contre leurs jambes. Cette visite a immédiatement réconforté la famille endeuillée.

« On a eu l'impression que c'était un signe », a confié Fifi à The Dodo. « On n'a pas eu à penser à notre chagrin un seul instant. On n'était plus tristes. »

La minette est restée à leurs côtés tandis qu’ils poursuivaient la décoration de la tombe de Skye. « Elle était si affectueuse », se souvient Kareem. « Elle était aussi très gentille avec notre enfant. Elle voulait juste jouer. »

Fifi et Kareem pensaient que cette petite chatte avait forcément un propriétaire, tant elle était sociable et à l’aise avec eux. De retour chez eux, ils ne pouvaient s’empêcher de penser à elle. Kareem a alors contacté le cimetière pour en savoir plus, sans obtenir de réponse claire sur son origine. Par prudence, il a même acheté un lecteur de puce électronique afin de vérifier si elle appartenait à quelqu’un. Cela n’a finalement pas été nécessaire…

Un nouveau membre dans la famille

Quelques jours plus tard, Kareem a en effet été contacté par une bénévole de l’association Long Beach Spay & Neuter Foundation, qui avait obtenu son numéro grâce au cimetière. Elle lui a expliqué avoir rencontré le même chat roux lors de la crémation de son propre animal, un moment très douloureux pour elle, et que sa présence l’avait profondément réconfortée. Après s’être renseignée, elle avait appris par un gardien que la boule de poils avait été abandonnée par son ancien propriétaire.

© @dontstopmeowing / Instagram

Malnutrie, déshydratée et infestée de parasites, la minette a très vite reçu des soins vétérinaires grâce à ses nouveaux amis. Elle était alors tout à fait prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie.

C’est de cette manière qu’elle a été adoptée par Fifi et Kareem en novembre dernier, trouvant aussitôt sa place dans son nouveau foyer, sous le doux nom de Princess. Malgré l’absence toujours douloureuse de Skye, le couple se réjouit d’accueillir un nouveau compagnon.

« Je crois que c'était un cadeau », a déclaré Fifi. « Elle avait besoin d'un foyer, et nous avions besoin de tourner la page. Nous avions besoin de retrouver le bonheur. Je crois que nous étions destinés à faire partie de sa vie, et qu'elle était destinée à faire partie de notre famille. »