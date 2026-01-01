Sans aucune formation, ce chat détecte les crises d'épilepsie de sa maîtresse avant tout le monde et pétrit son ventre pour la calmer (vidéo)

Depuis qu’Issy fait régulièrement des crises d’épilepsie, la jeune femme se sent particulièrement isolée. Heureusement, elle peut compter sur Bobby, son petit félin, pour lui apporter du réconfort. Même en pleine nuit le minou parvient à pressentir les crises de sa maîtresse et sait immédiatement quoi faire.

Issy ne sait rien du passé de son chat, Bobby. Elle sait simplement que ce magnifique félin noir a été trouvé sous un bateau au Texas (États-Unis), qu’elle l’a accueilli en famille d’accueil et qu’il n’est plus jamais repartie de chez elle. À l’époque, elle était loin de se douter que ce minou avait un don particulier.

Un 6e sens pour les crises d’épilepsie

Issy a découvert en novembre 2024 qu’elle était épileptique et elle a vite remarqué que, crise après crise, Bobby semblait pressentir la gravité des épisodes. Le minou faisait alors de son mieux pour prévenir sa maîtresse en la fixant du regard quelques instants avant qu'une crise ne survienne.

© @issybellyy / TikTok

« Finalement, il a commencé à manifester d'autres signes d'alerte, comme pétrir, miauler, câliner, etc., ce qui nous a permis de repérer ses comportements inhabituels avant les crises », a expliqué Issy à Newsweek. « Bobby ne m'alerte qu'en cas de crises importantes. », a-t-elle également précisé.

Ses crises majeures provoquent généralement une raideur musculaire soudaine, des tremblements et une perte de conscience. L’avertissement de Bobby est donc un outil particulièrement précieux pour la jeune femme, d’autant que le minou n’a jamais reçu de formation de « chat d’assistance » !

© @issybellyy / TikTok

Aussi étonnant soit-il, Bobby n’est pourtant pas un cas unique. Même s’il n'existe pas de preuve scientifique définitive, l’expérience d’Issy rejoint de nombreux récits montrant que certains félins semblent pressentir les crises. Grâce à leur odorat très développé, ils pourraient en effet détecter les légers changements chimiques précédant un épisode épileptique.

Un héros devenu viral

L'une des crises d’épilepsie d’Issy a été filmée pendant son sommeil, capturant par la même occasion l’adorable réaction de Bobby. Dans la vidéo, on voit ainsi le chat se coller à sa maîtresse juste avant sa crise, puis rester auprès d’elle tout du long. Il continue même à « faire des biscuits » pendant 3 minutes jusqu’à son réveil, avant de dormir derrière elle le reste de la nuit pour la protéger.

Pour Issy, la présence de Bobby à ses côtés pendant ses crises est devenue un soutien inestimable. Se sentant souvent isolée par ce problème médical, elle a confié que le petit félin était capable de la rassurer immédiatement.

© @issybellyy / TikTok

Visionnée des millions de fois sur TikTok, la vidéo a rapidement conquis le cœur des internautes, qui ont qualifié Bobby d'« ange ». Certaines ont même demandé que le minou reçoive un prix pour sa sensibilité. On ne peut qu’être d’accord : Bobby le mérite amplement !