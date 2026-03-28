Atteinte d'obésité morbide une chatte perd 3 kilos grâce à des jouets olfactifs remplis d'herbe à chat

Grâce à un jouet, CC, une chatte atteinte d'obésité et de troubles neurologiques, a déjà perdu près de 3 kilos et retrouvé le goût de bouger. Une transformation encourageante rendue possible par la persévérance d’une équipe spécialisée et une solution aussi simple qu’efficace.

Le poids d'une chatte adulte de taille moyenne se situe autour de 4 kilogrammes. CC, elle, affichait près de 10,5 kilogrammes à la balance à son arrivée au Big House Sanctuary and Rehab, un centre spécialisé dirigé par Kristine Seguin et situé à Ottawa, en Ontario (Canada). La féline était donc très clairement en situation d'obésité.

CC provenait d'un refuge qui ne disposait pas des moyens nécessaires pour l'aider à maigrir, d'où son appel au secours au Big House Sanctuary. Kristine Seguin et son équipe ont développé une grande expertise en matière de chats en surpoids, et le défi posé par CC ne les a donc pas effrayées.



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En revanche, cette chatte souffre aussi d'une maladie neurologique causant vacillements et tremblements, ce qui n'est pas de nature à faciliter le processus de perte de poids. Quoi qu'il en soit, une fois examinée par un vétérinaire, CC a pu s'engager sur le long chemin vers la guérison.

« Je m’attendais à une chatte renfermée, mais elle s’est avérée affectueuse et douce. Elle était très probablement juste mal comprise », confie Kristine Seguin à The Dodo .

Un plan a été mis en place par l'équipe du Big House Sanctuary et tout le monde s'est mis au travail.

« Chaque pas la rendait plus forte »

Le plus difficile a été d'encourager CC à bouger pour se dépenser. Différents jouets ont été mis à l'essai, mais aucun ne semblait intéresser la chatte suffisamment pour l'inciter à se mouvoir. La situation a changé dès qu'elle a mis la patte sur une fausse banane contenant de l'herbe à chat. Elle en est littéralement tombée amoureuse et ne peut plus s'en passer.



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CC en possède désormais toute une collection. Grâce à ces bananes, elle a commencé à brûler des calories et à perdre du poids. Dans le même temps, elle est devenue plus confiante, gagne en mobilité et varie ses activités.



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« Chaque pas la rendait plus forte. Chaque pas facilitait son parcours de perte de poids. On pouvait voir qu’elle était beaucoup plus encline à essayer encore plus de choses », se réjouit Kristine Seguin.

CC a entamé une véritable métamorphose. Elle a déjà perdu près de 3 kilogrammes et n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

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Surveiller le poids de son chat : un enjeu de santé souvent sous-estimé

L’obésité chez le chat est un problème bien plus fréquent qu’on ne le pense, souvent sous-estimé par les propriétaires qui ont du mal à évaluer le poids idéal de leur animal. Pourtant, quelques kilos en trop peuvent avoir de réelles conséquences sur sa santé (articulations, cœur, diabète…).

Pour prévenir le surpoids, il est recommandé de proposer une alimentation adaptée et mesurée, de limiter les friandises et d’encourager l’activité quotidienne grâce au jeu. Des contrôles réguliers chez le vétérinaire permettent également de suivre l’évolution du poids et de réagir rapidement si nécessaire.