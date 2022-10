Un chat errant atteint d’une anomalie des paupières retrouve la vue et un foyer grâce à de bons samaritains

Morpheus subissait des conditions de vie et un état de santé déplorables. Il utilisait les feuilles mortes pour s’improviser un panier, et avait terriblement besoin d’aide. Heureusement, des riverains ont averti une association qui est venue à son secours. Il est aujourd’hui méconnaissable.

Ce gros matou roux nommé Morpheus a toujours vécu dans les rues du Bronx à New York (États-Unis). Les riverains le nourrissaient et lui laissaient une gamelle d’eau.

Mais il était déchirant pour eux de l’observer dormir sur un tas de feuilles en décomposition.

De plus, Morpheus avait les yeux à moitié clos en raison d’une malformation appelée entropion des paupières (ces dernières sont repliées vers le globe oculaire et obstruent la vue).

De même, le chat semblait souffrir de divers autres maux.

Un homme a donc pris la décision de contacter l’association locale Little Wanderers NYC, afin qu’elle lui vienne en aide.

Si Morpheus était d’ordinaire plutôt craintif, cette fois, il ne s’est pas enfui, probablement conscient qu’il avait besoin d’être secouru.

Une nouvelle vie dans un foyer chaleureux et des soins

Morpheus a intégré la maison d’une famille d’accueil avertie. Il a ensuite été conduit à la clinique vétérinaire pour un examen approfondi.

Il a dans un premier temps été soigné d’une infection des voies respiratoires supérieures, puis le docteur animalier a programmé l’opération visant à lui rendre la vue.

« Cette paupière pliée a éraflé et irrité la surface de ses 2 yeux, et il a dû subir une chirurgie ophtalmique pour réparer cela. Morpheus était à moitié aveugle et positif à la FIV (ou sida du chat), mais ce garçon est un survivant et était prêt à affronter les épreuves », a partagé un porte-parole du groupe de sauvetage à Love Meow.

L’intervention s’est très bien déroulée. Avec cette toute nouvelle condition physique, Morpheus a pu enfin profiter de la douceur de son foyer et de la bienveillance de sa famille d’accueil.

« Il est enjoué, affectueux et veut désespérément être aimé et s'intégrer. Il a parcouru un si long chemin pour être à l'intérieur », a ajouté sa bienfaitrice.

En quelques semaines, Morpheus était en effet un tout autre chat. Son pelage était plus beau que jamais. En outre, il témoignait de sa joie d’être enfin en sécurité et choyé.

Il était donc temps pour lui de trouver sa maison pour toujours. Par bonheur, une femme est tombée sous son charme et a souhaité l’adopter en même temps qu’un autre ancien chat errant du refuge.

Le duo s’entend à merveille et fait le bonheur de sa maîtresse. Morpheus croque sa nouvelle vie à pleines dents et remercie sa propriétaire avec ses plus tendres câlins.

