Une chatte abandonnée attend chaque jour sur le trottoir le passage d’une jeune femme et devient progressivement pour elle une source de réconfort (vidéo)

Chaque matin et chaque soir, une petite chatte rousse semblait attendre Sanobar Sabah sur le trottoir en face de chez elle. La jeune femme a rapidement compris qu’il s’agissait d’un animal abandonné et a commencé à prendre soin de cette nouvelle amie. Depuis, elle s’est prise d’affection pour cette minette amicale et rêve de lui offrir un toit un jour.

Les Émirats Arabes Unis et le Moyen-Orient en général sont des lieux de passage pour de nombreux expatriés qui adoptent parfois des animaux de compagnie lorsqu'ils sont petits pour les abandonner lorsqu'ils ne peuvent plus s’en occuper. Genie, une sympathique chatte rousse, est probablement l’un de ces animaux laissés sur le bord de la route. Heureusement, la minette a croisé le chemin d’une gentille humaine qui prend désormais soin d’elle et qui a confié son histoire à Newsweek.

Une nouvelle amie

Originaire d’Inde, Sanobar Sabah habite à Abou Dabi (Émirats Arabes Unis) avec ses 2 chats et s’occupe depuis plus d’un an d’un troisième félin qu’elle a rencontré dans la rue. C’était un matin d'octobre 2023, alors qu’elle partait au travail, que Sanobar a remarqué une chatte rousse assise sur le trottoir. Elle paraissait en bonne santé et devait probablement appartenir à l'un de ses voisins. Pourtant, en rentrant du travail, la minette n’avait pas bougé et semblait l’attendre.

© sanobar.sabah / Instagram

Au fil des jours, Sanobar a constaté que la chatte se réfugiait toujours sur la même place de parking sous une voiture, ce qui brisait le cœur de la jeune femme. Elle a alors compris que cette chatte était abandonnée.

Un jour, la minette a couru vers elle alors qu’elle revenait de faire des courses. Comme Sanobar avait acheté de la nourriture pour ses propres chats, elle a décidé de lui en donner. À partir de ce moment-là, la chatte l’attendait tous les soirs pour qu'elle la nourrisse. Six mois plus tard, la jeune femme l’a baptisée Genie.

© sanobar.sabah / Instagram

Un réconfort mutuel

Genie est rapidement devenue la chouchoute du quartier. Tout le monde semblait être tombé sous son charme, depuis les agents de sécurité jusqu’aux enfants et aux personnes âgées.

Sanobar envisageait de l’accueillir chez elle, mais son appartement était trop petit et ses 2 chats pas vraiment accueillants… De plus, Genie s'était clairement adaptée à l'extérieur et elle trouvait cruel de la forcer à rester à l'intérieur dans un espace confiné avec d'autres chats peu hospitaliers.

© Sanobar Sabah / Newsweek

À la place, Sanobar a continué à prendre soin de Genie au quotidien et à passer plus de temps avec elle à l’extérieur sur le trottoir, trouvant beaucoup de réconfort en sa compagnie. Elle espère qu'un jour, elle pourra lui offrir une retraite paisible dans une maison spacieuse avec un petit jardin.

© sanobar.sabah / Instagram

« Genie m'a appris qu'aimer, c'est savoir lâcher prise. », a expliqué Sanobar. « Jusqu'à présent, je suis là pour Genie, et je sais que Genie est là pour moi. », a-t-elle conclu avec tendresse en évoquant leur belle amitié.