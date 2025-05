Un chat errant à 6 pattes, hospitalisé pour retirer ses membres en trop, attend désormais sa famille pour la vie

Imaginez : vous gérez un refuge pour chats depuis 20 ans. Vous avez donc l’habitude de recevoir des demandes d’aide pour la prise en charge de matous errants. Et puis un jour, une personne vous envoie un message pour le moins inhabituel : comment aider un chat errant avec trop de pattes ?

C’est l’étrange situation qu’a vécue Christine Koltun, responsable du refuge Furget Me Not d'Edmonton. Décontenancée, elle a eu quelques difficultés à y croire, comme elle le déclare à l’Edmonton Journal : “J'ai lu le mail quatre fois. Je me suis demandé : « Qu'est-ce que cette personne voit et ce que, selon elle, pourrait être un chat avec des pattes supplémentaires ? »”.

© furgetmenotyeg / Facebook

Il s’agissait pourtant bel et bien d’un chat possédant 6 pattes. La pauvre bête, âgée d’un an, baptisée ensuite Bitsy, a donc été prise en charge par le refuge et amenée à l’hôpital vétérinaire de Windermere. Des radios ont alors montré que le félin est né avec un deuxième bassin et 3 pattes supplémentaires non fonctionnelles. Selon l’équipe vétérinaire, il peut s’agir d’une jumelle de Bitsy qui aurait pu être absorbée dans l’utérus. Les autres possibilités seraient une maladie congénitale ou la consanguinité.

L’animal étant en souffrance, la question de l’euthanasie ou de l’opération a été longuement discutée, mais c’est finalement le choix de la vie qui l’a emporté. Le Dr Dani Wood a donc pratiqué l’ablation des membres en trop, assisté par Courtney Stevens, une technicienne vétérinaire. Après 2 semaines passées à la clinique, Bitsy a pu rejoindre Mackenzie Sawatzky en famille d’accueil pour la suite de sa convalescence.

© furgetmenotyeg / Facebook

Pour Mme Stevens, le rétablissement du chat a été remarquable : “Elle mange très bien, son énergie revient, elle n'est pas du tout mal à l'aise. Elle ronronne et est adorable, et semble par ailleurs très heureuse et très à l'aise”.

Désormais débarrassée de ce poids encombrant, il ne reste plus pour Bitsy qu’à trouver une famille aimante et un foyer chaleureux où elle pourra s’épanouir.

