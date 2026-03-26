Des touristes découvrent un chat endormi sur leur transat et décident de l'adopter pour lui offrir une nouvelle vie dans leur pays

Un simple moment de vacances s’est transformé en une belle rencontre, puis une adoption. Puck, chat errant rencontré au bord d’une piscine en Turquie, vit désormais heureux en République Tchèque. Après un long parcours de soins et de démarches, il a rejoint ses adoptants et s’épanouit aujourd’hui aux côtés de leur autre chat.

Originaires de République Tchèque, Helena et son petit-ami Adam s'étaient offert un séjour à Antalya, en Turquie, sans s'attendre à y rencontrer le futur membre de leur famille.

Dès le premier jour, alors qu'il profitaient de la piscine de l'hôtel, ils ont été surpris en retournant à leurs transats qu'un chat roux était tranquillement couché sur l'un d'eux. Dès qu'il l'ont vu, un nom leur est venu à l'esprit : Puck.



Helena

« La plupart des chats de l'hôtel toléraient plus ou moins les clients et ne leur prêtaient attention que s'ils avaient à manger, mais Puck s'est approché de moi sans aucune nourriture ni friandise », raconte Helena à The Dodo .

« Je me suis sentie très spéciale d'avoir été choisie par lui »

Elle s'est assise à côté du félin qui s'est aussitôt blotti contre elle. Il s'est même mis à la pétrir. « Je me suis sentie très spéciale d'avoir été choisie par lui », dit la jeune femme, qui est tombée sous son charme.



Helena

Helena a ensuite inspecté ses oreilles, constatant qu'elles étaient noires à l'intérieur ; elles étaient infestées d'acariens auriculaires. Elle ne s'est pas contentée de le soigner ; elle a commencé à songer à l'adopter.

Elle s'est renseignée auprès du personnel de l'hôtel et a ainsi appris qu'il faisait partie d'une colonie de chats errants et qu'il n'avait donc pas de propriétaire. Les responsables l'ont également mise en relation avec l'association locale Paws of Hope.

Cette dernière s'est chargée de transporter Puck d'Antalya vers Istanbul, où il a été confié à une pension, le temps de satisfaire aux exigences médicales nécessaires pour prendre l'avion.



Helena

Helena et Adam rentrés en République Tchèque, attendant l'arrivée de Puck et préparant leur chat Guts à recevoir son congénère. Un mois plus tard, la vaccination du quadrupède était complète et les formalités effectuées, il pouvait enfin faire le voyage.

Les retrouvailles ont eu lieu à l'aéroport de Prague, et Puck a découvert sa nouvelle maison. « Puck s'est très bien intégré à notre foyer », se réjouit Helena. lui et Guts se sont vite entendus, se comportant désormais « comme des frères. »



Helena

« Chaque centime dépensé et chaque minute d'attente en valaient la peine », conclut son adoptante.

Le pétrissage, un geste félin plein de sens

Ce geste en apparence anodin évoqué au début de l’histoire est en réalité lourd de signification. Le pétrissage, ce mouvement rythmique des pattes que les chats effectuent en alternance, remonte à leur jeunesse ; les chatons le pratiquent pour stimuler la montée de lait chez leur mère.

A l’âge adulte, ce comportement persiste comme un signe de bien-être profond. Lorsqu’un chat pétrit directement une personne, il exprime non seulement sa détente, mais aussi un fort sentiment de sécurité et de confiance. En choisissant Helena pour ce moment intime dès leur première rencontre, Puck ne faisait pas que chercher du confort ; il établissait déjà un lien unique avec elle.

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Helena