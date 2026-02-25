Après un mois de silence, cet ex-chat errant offre une scène émouvante en osant miauler pour la première fois (vidéo)

Adopter un animal est une aventure merveilleuse, avec son lot de surprises et sa petite part de magie. Leurs premières fois représentent toujours des moments émouvants. Au pays de Galles, une famille a immortalisé l’instant précieux où son ex-chat errant a miaulé pour la première fois depuis son arrivée.

C’est toujours un grand moment de voir un animal adopté se sentir suffisamment en sécurité et en confiance pour révéler sa véritable personnalité. Certains cabossés de la vie nécessitent plusieurs semaines ou plusieurs mois pour s’ouvrir pleinement.

Au Royaume-Uni, un ex-chat de la rue adopté en refuge a vécu une première fois qui a profondément ému ses humains préférés.

© @kbfostertails / Instagram (capture d'écran)

« Il commence vraiment à s’exprimer »

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram @kbfostertails et relayée par le média Cattime, on peut voir le félin tigré – répondant au nom de Ernie – se servir de sa voix pour la première fois depuis son arrivée.

Pendant un mois, la petite boule de poils adorable est restée parfaitement silencieuse. Aujourd’hui, elle semble rattraper le temps avec des vocalises pour le moins originales !

Le clip commence avec l’ex-chat errant assis sagement près d’une porte ouverte et faisant travailler ses précieuses cordes vocales. Il émet un miaulement long et puissant, suivi d’un autre son très court, puis de ce qui ressemble à un ronronnement.

« Ernie n'a pas émis un seul son pendant le premier mois, et maintenant il commence vraiment à s'exprimer », écrit sa famille en légende. Mais la vidéo n’est pas finie ! En effet, elle montre Ernie se tenant à côté de son griffoir ou encore derrière le meuble de la télévision, qui ne pense désormais qu’à miauler. C’est qu’il en a des choses à dire désormais !

© @kbfostertails / Instagram (capture d'écran)

De nombreuses personnes émues par ce chat

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté près de 80 000 mentions « j’aime ». « Merci infiniment de m'avoir sauvé, je suis tellement honoré de faire partie de cette famille que je vous le dirai tous les jours », commente une internaute, qui image ce que peut dire le félin. « J’adore quand ils ont des opinions », confie une autre utilisatrice du réseau social.

Ernie a conquis le cœur de ses proches et des internautes avec ses premiers miaulements. Mais il a encore de nombreuses « premières fois » à vivre. Son aventure dans un foyer aimant et sécurisé ne fait que commencer !