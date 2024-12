Une chatte qui risquait l’euthanasie entre dans la vie d’une femme pour ne plus jamais en sortir

Pebbles a posé les pattes dans un refuge de Durban (Afrique du Sud) en 2012. Si tous ses chatons ont été adoptés, la féline ne parvenait pas à attirer l’attention des visiteurs. Lynn Pretorius, une femme au grand cœur qui l’avait remarquée depuis un moment déjà, a décidé de changer son destin en apprenant qu’elle risquait l’euthanasie.

Quand la femelle Maine Coon est arrivée dans les locaux de l’organisme, elle venait d’accoucher d’une portée de chatons. Tous ont pu grandir en sécurité auprès de leur mère et des membres du refuge. Ils ont finalement rejoint leur maison pour toujours afin d’obtenir une belle vie. Malheureusement, Pebbles n’a pas eu cette chance.

Lynn Pretorius / Newsweek

Une nouvelle affolante

La chatte est restée un jour de plus au refuge, puis 2 et finalement, 6 semaines se sont écoulées sans que personne s'intéresse à elle. Du moins, c’est ce que le personnel pensait. En réalité, une femme l’avait repérée depuis un moment : Lynn. La bienfaitrice interagissait fréquemment avec la chatte et a créé un lien avec elle : « Chaque fois que je me rendais au refuge pour animaux, elle était toujours là avec ses chatons [...] Quand je lui parlais, elle me répondait dans son langage de chat. C'est une chatte très bavarde » racontait-elle à Newsweek.

Lynn était peinée de constater que les petits de Pebbles avaient été relogés, mais pas elle. Elle a également appris que si personne n’adoptait la chatte dans les prochains jours, elle serait euthanasiée. Une annonce inimaginable pour la bonne Samaritaine, qui a développé de l’empathie pour sa protégée au fil du temps. L’adopter est alors apparu comme une évidence.

A lire aussi : Cette ex-chatte errante ne se sépare jamais du doudou offert avec amour par ses sauveurs

Un amour inconditionnel

Lynn a ramené Pebbles chez elle, lui laissant enfin la chance qu’elle méritait depuis toujours. Elle n’a jamais regretté son choix, car les amies sont devenues très proches. Elles ont tout partagé et ont traversé les divers moments de la vie à 2 : « 12 ans plus tard, Pebbles est toujours avec moi, et après Dieu et ma famille, elle est ma plus chère amie ! », partageait Lynn.

Cette dernière a affirmé que sa féline était reconnaissante d’avoir été sauvée. Lynn a invité les adoptants à ne pas ignorer les animaux plus âgés dans les refuges : « J'encourage vivement les gens à adopter des chats adultes dans des refuges pour animaux [...] Ils sont tout aussi joueurs que les petits chatons. Ils méritent un bon foyer aimant ! », concluait-elle.