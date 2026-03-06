« Mon chat se transforme », les propriétaires d'un félin roux rient aux éclats en découvrant la nouvelle posture de suricate (vidéo)

Cheddar a surpris ses propriétaires en adoptant une posture insolite : debout sur ses pattes arrière… Un comportement amusant et qui révèle toute la curiosité et le tempérament joueur de ce chat.

La famille de Jess Single, alias « @__jessicuhhh » sur TikTok, compte 3 adorables membres félins répondant aux noms de Cheddar, Smokey et Willow. Ce trio apparaît dans certaines des vidéos postées par la jeune femme de 31 ans, mais les plus virales sont, sans conteste, celles qui ont Cheddar pour protagoniste.

Ce chat roux est, en effet, le clown de la maison en quelque sorte, avec ses drôles de manières et habitudes.

Dans l'une de ces séquences, Jess Single et son mari ont découvert la nouvelle posture préférée de Cheddar, et cela les a fait rire aux éclats. La vidéo en question, mise en ligne le 10 janvier 2026 et relayée par Newsweek , a généré 20,5 millions de vues sur TikTok. La voici :

En se dressant sur ses pattes arrière pour se mettre debout, le chat a ainsi complètement surpris ses humains, dont on entend les rires dans la vidéo. Il donne même l'impression de se changer en un tout autre animal. « Mon chat se transforme », écrit d'ailleurs Jess Single en légende.

Manifestement, les internautes ont beaucoup ri, eux aussi, en regardant ces images. Ils ont été nombreux à réagir en commentaires, notamment « _shelby.girl_» qui a plaisanté en indiquant que le prochain stade de l'évolution de Cheddar serait le Chat Potté de « Shrek ».

Curiosité et jeu

Comme Cheddar, certains chats adorent se dresser sur leurs pattes arrière, un peu à la manière des suricates, et il y a plusieurs raisons à cela. Souvent, c’est simplement par curiosité ; ils veulent mieux voir ou entendre quelque chose qui a attiré leur attention.

@katetremayne / TikTok

Cela peut aussi les aider à sentir une odeur ou à paraître plus grands face à un autre animal ou à un bruit surprenant. Les chatons et les chats joueurs le font particulièrement lorsqu’ils sont excités ou en pleine séance de jeu.

Enfin, tous les chats ne se comportent pas de la même façon. Le tempérament, la socialisation, l’environnement et même la morphologie jouent un rôle dans le choix de certaines postures, notamment celle debout.