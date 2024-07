Rescapée de l'abandon, Ariel une chienne à six pattes vit désormais au bord de la mer après une chirurgie réussie

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Ariel, la chienne qui avait 6 pattes au moment de son abandon et qui avait été opérée avec succès quelques mois plus tard. Totalement rétablie, elle vit désormais auprès de passionnés de surf.

Un chiot femelle de 11 semaines avait été découvert abandonné sur le parking d’un supermarché du Pembrokeshire, au pays de Galles, en octobre 2023. Recueillie par l’association locale Greenacres Rescue, la jeune chienne avait frappé ses bienfaiteurs avec sa particularité physique ; la présence d’une patte double supplémentaire.

Opérée début 2024 en Angleterre, celle qui avait été appelée Ariel en référence à la petite sirène de Disney était enfin débarrassée de ses membres en trop et pouvait prétendre à un nouveau départ dans la vie.

Elle l’a effectivement pris et porte désormais encore mieux son nom, puisqu’elle vit depuis peu au bord de la mer. Elle a été adoptée par un couple habitant le sud-ouest du pays de Galles, rapportait la BBC. Emma-Mary Webster et Ollie Bird, qui avaient récemment perdu leur précédent chien, tiennent un club de surf baptisé Blue Horizons.

« Pippin était un garçon adorable qui nageait dans la mer et escaladait les rochers jusqu'à la veille de sa mort subite », dit Ollie Bird de leur regretté ami canin, un croisé Labrador Retriever / Braque Allemand à poil court décédé à l’âge de 16 ans. « Nous avions le cœur tellement brisé que nous avions l'impression que nous n'aurions jamais d'autre chien, poursuit le père de famille. Toutefois, le vide qu'il a laissé dans nos vies était si énorme que nous avons réalisé que nous devions essayer de le combler d'une manière ou d'une autre. »

Lui et sa femme ont donc contacté Greenacres Rescue en vue d’adopter. Peu après, l’association les a rappelés pour leur dire qu’elle avait « la candidate parfaite » pour eux.

La nouvelle famille d’Ariel n’avait jamais entendu parler d’elle

Ariel « nous a été amenée pour une visite à domicile et s'est immédiatement installée sur place, elle s'est vraiment mise à l'aise, indique Emma-Mary Webster. Aucun de nous ne savait que nous avions une célébrité parmi nous. »



Ollie Bird / BBC

La famille a adoré la chienne et l’a adoptée. Ariel est heureuse dans sa nouvelle maison, à côtoyer les passionnés de surf. Les gens les arrêtent pour se prendre en selfie avec elle, ce qui n’est pas pour lui déplaire. « Ariel adore cette attention, sans parler de la vie à la plage et des barbotages dans l'eau », dit en effet sa maîtresse.

L’arrivée de la petite sirène fait d’autant plus de bien au foyer et au club que ce dernier propose des cours de surf et des excursions en bateau adaptés aux personnes en situation de handicap. L’histoire d’Ariel rappelle à ces dernières qu’il est possible de mener une existence épanouie et palpitante quoi qu’il arrive.

A lire aussi : Des nouvelles d'Ariel, la chienne à 6 pattes abandonnée sur un parking et qui devait être opérée



Ollie Bird / BBC