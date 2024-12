Le rétablissement réconfortant de 2 chiens retrouvés dans un état de maigreur indescriptible

Quand ils ont été découverts dans la maison de leurs propriétaires, Marshall et Shadow se tenaient toujours debout. Pourtant, ils se trouvaient dans un état léthargique, comme s’ils étaient vides. Les longs mois de négligence subis ont failli avoir raison d’eux, mais l’intervention d’une association a changé leur sombre destin.

La RSPCA a saisi 2 chiens en insuffisance pondérale sévère sur la propriété d’un couple originaire de Swansea (Pays de Galles). Au moment de leur sauvetage, les rescapés n’étaient pas loin de rendre leur dernier souffle. Toutefois, grâce à l’amour et à la bienveillance de leurs sauveteurs, ils sont désormais méconnaissables.

Marshall, un Lurcher, et Shadow, un chien croisé, vivaient dans la maison de l’enfer. Bien qu’il soit difficile de savoir exactement comment se passait leur quotidien, 2 cages ont été découvertes dans leur maison. Les enquêteurs de la RSPCA ont supposé qu’ils étaient fréquemment enfermés à l’intérieur.

RSPCA

Un état de santé désolant

Quand les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont été frappés par la maigreur des 2 chiens, et notamment celle de Marshall : « Ses côtes, sa colonne vertébrale ainsi que ses os des hanches étaient extrêmement proéminents et il avait ce qui ressemblait à des escarres sur ses jambes, son dos et sa queue », partageait Gemma Cooper, inspectrice de la RSPCA.

Shadow était également très maigre, mais aussi déprimé : « Tandis que je tenais Shadow dans mes bras, je pouvais sentir chaque os de son corps. Il était sans vie et n’a fait aucune tentative pour interagir avec moi », partageait la sauveteuse. Il était évident que les animaux ne mangeaient pas à leur faim et qu’ils n’étaient jamais sortis. Face à cette grande négligence, la RSPCA a pu saisir le duo.

RSPCA

Un long rétablissement

Shadow et Marshall ont rapidement été examinés par un vétérinaire. Lequel a constaté leur insuffisance pondérale et leur a prescrit un régime alimentaire adapté. Jour après jour, ils ont repris des forces et ont retrouvé un poids convenable, mais pas que. Shadow a trouvé une nouvelle famille aimante qui prendra soin de lui pour toujours. De son côté, Marshall attend son tour entre les bonnes mains de ses bienfaiteurs.

Leurs anciens propriétaires ont été condamnés et ont reçu plusieurs sanctions, dont l'interdiction de détenir un animal pendant 7 ans.