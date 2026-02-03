La posture de sommeil de ce chat fraîchement adopté dans un refuge en dit long sur le bonheur qu'il ressent

Adopté récemment, un jeune chat a touché des milliers d’internautes par la facilité déconcertante avec laquelle il s’est adapté à sa nouvelle vie. Son histoire illustre à merveille les liens forts qui peuvent se créer presque instantanément après une adoption, dans certains cas.

Une simple photo peut parfois raconter une grande histoire. C’est exactement ce qui s’est produit avec Jackson, un jeune chat au pelage tigré dont la sieste paisible, partagée sur les réseaux sociaux, a fait fondre les coeurs de dizaines de milliers d’internautes. Allongé sur un canapé, profondément endormi, une patte délicatement repliée sous sa tête comme un oreiller improvisé, il incarne à lui seul la sérénité. Pourtant, derrière cette image apaisante se cache un passé bien différent.

Le 14 janvier dernier, son adoptant, utilisateur de Reddit se faisant appeler “Where_Da_Party_At” a publié le cliché en question, accompagné de ce message : “J’ai récupéré Jack au refuge et il s’est immédiatement senti chez lui !”. On y apprend que ce chat âgé de 10 mois, qui s’appelait Jack avant de rencontrer son humain pour toujours, venait tout juste d’être adopté.



Where_Da_Party_At / Reddit

Son humain raconte avec tendresse à quel point le jeune félin s’est senti à l’aise dans sa nouvelle maison, affichant un enthousiasme presque canin. “Il adore bondir vers la porte d’entrée comme un chiot qui espère partir en promenade. Pour l’instant, il dort plutôt bien toute la nuit, mais il a une alarme automatique réglée à 5 heures du matin”, écrit l’auteur du post que relaie Newsweek . Une description qui fait sourire et dans laquelle de nombreux propriétaires de chats peuvent aisément se reconnaître.

Jackson semble avoir trouvé bien plus qu’un toit ; il profite désormais d’une présence rassurante et d’un quotidien rempli d’interactions, de jeux et de moments d’affection partagés. Son comportement confiant laisse penser que, malgré son séjour au refuge, il a conservé une grande capacité à faire confiance et à s’attacher.

Une adoption qui résonne chez de nombreux internautes

Dans les commentaires, l’histoire de Jackson a suscité de nombreux témoignages. L’un d’eux raconte une expérience d’adoption similaire : “Quand j’ai ramené mon premier chat à la maison, on m’avait conseillé de lui laisser son propre espace, de le garder dans une seule pièce et de ne pas me vexer s’il avait besoin de temps pour s’habituer… Sauf que non ! En 3 heures à peine, il faisait déjà la sieste sur moi”. Une preuve supplémentaire que certains chats n’ont besoin que de très peu de temps pour se sentir en sécurité.

Le propriétaire de Jackson n’a pas manqué de répondre avec humour et affection. “Qui a besoin d’espace quand on a des genoux bien chauds pour dormir ?” a-t-il effectivement réagi. Une phrase simple, mais qui résume parfaitement la complicité qui peut naître presque instantanément entre un chat et son adoptant.