Un bénévole s'attend au pire en voyant un chat inanimé sur la route, mais sa puce a toute une histoire à lui raconter

Un membre de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et le chat qu’il avait sauvé se sont retrouvés plusieurs mois après, pour le plus grand bonheur du premier. Un récit rapporté par le West Bridgford Wire.

Par une fraîche soirée d’octobre, Daniel Bradshaw rentrait chez lui quand il avait vu le corps d’un chat qu’il croyait sans vie gisant au bord de la route à Rainworth, dans le Nottinghamshire (Angleterre). L’inspecteur de la RSPCA s’était arrêté pour récupérer la dépouille et la passer au lecteur de puce d’identification. Il fallait au moins prévenir ses éventuels propriétaires.

A sa grande surprise, lorsqu’il s’était approché de lui, le félin avait bougé. Il s’était même assis. L’animal avait un collier et il était bien pucé. Daniel Bradshaw avait ainsi pu contacter sa maîtresse, Sally Edwards. Elle était en vacances très loin de chez elle à ce moment-là, et avait confié Dexter – c’est le nom du chat – à un proche avant son départ.



West Bridgford Wire

Le bénévole avait ensuite emmené le quadrupède à la clinique vétérinaire, où il avait passé 3 jours. Soigné pour diverses blessures, il s’en était parfaitement remis.



West Bridgford Wire

« Un sauvetage que je n’oublierai jamais »

En janvier 2023, soit 3 mois après les faits, Daniel Bradshaw et Dexter se sont retrouvés. « C'était tellement agréable de voir Dexter, même si je ne suis pas sûr qu'il était aussi ravi que moi car il semblait assez distant », raconte-t-il.



West Bridgford Wire

« C’est un sauvetage que je n’oublierai jamais, poursuit l’inspecteur de la RSPCA. J’étais soulagé et très surpris de le voir s’assoir en m’approchant de lui ». Il ajoute que le chat était assuré et enregistré chez un vétérinaire de Newark, à environ 25 kilomètres de là.

« Daniel a montré une compassion exceptionnelle envers mon chat Dexter et je suis sûr qu'il n'a survécu que grâce aux actions de Daniel. S'il ne s'était pas arrêté, Dexter serait resté allongé là et aurait probablement succombé au choc et à l’hypothermie », estime pour sa part Sally Edwards. Pour cette dernière, Daniel « est un héros ».

West Bridgford Wire