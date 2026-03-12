« Une petite guerrière », née avec une patte courte cette chatonne sauve sa famille prisonnière d'une cage rouillée dans une arrière-boutique

Ember est une vraie boule d’énergie. Bien qu’atteinte d’un handicap, elle n’a jamais renoncé et a même orienté une association vers sa maman et ses frères et sœurs. Lorsque tout le monde a été mis à l’abri en famille d’accueil, Ember est restée une meneuse dans l’âme, toujours prête à aider son prochain.

C’est à New York, dans une arrière-boutique, que tout s’est produit. Une petite chatte de 5 semaines a été repérée. Les sauveteurs de Little Wanderers NYC se sont rendus sur place et ont compris que la petite Ember n’était pas la seule à avoir besoin de leur aide.

4 chatons et une maman

En effet, Ember était loin d’être la seule, racontait Love Meow. Au total, les sauveteurs sont allés à la rencontre 3 autres chatons ainsi que la maman qui avait tenté de protéger ses petits avec les moyens du bord. La famille féline se trouvait « dans une cage rouillée derrière la cuisine ».

@littlewanderersnyc / Instagram

« Une petite guerrière »

La force vitale d’Ember a tout de suite été très prégnante. Elle ainsi que ses frères et sœurs, nommés Wade, Cinder et Clod, et sa maman, Elemental, ont été installés dans une famille d’accueil.

Le dynamisme de la petite « leader » ne s’est pas relâché une seule seconde. Malgré un handicap évident au niveau d’une de ses pattes arrière, elle passait son temps à s’agiter.

« Elle saute, grimpe, joue et fait tout ce que font toutes les chatons », détaillait sa mère d’accueil, en ajoutant : « Elle aime être au cœur de l’action ».

Une petite famille attachante

La maman a été soignée avec un objectif de reprise de poids. Par la suite, après avoir bien pris soin de ses chatons, elle a été placée dans une autre famille d’accueil, afin de pouvoir s’épanouir en tant que chatte à part entière.

Ses petits ont connu une belle trajectoire, avec un rapprochement notable entre Wade et Ember, devenus des inséparables en quelques semaines à peine.

@littlewanderersnyc / Instagram

A lire aussi : Un chaton paralysé, condamné à ne jamais remarcher, retrouve sa mobilité grâce à des étudiants en ingénierie dévoués (vidéo)

Des belles nouvelles en série

L’équipe de l’association de New York a tout fait pour donner une visibilité aux chatons, et c’est ainsi que Cinder et Clod ont pu être adoptés conjointement.

Entre temps, Ember a été examiné de près pour son problème de membre court. Il a été révélé que son bassin n’était pas complet. Une intervention chirurgicale a été prévue pour bientôt afin de redonner de la mobilité à la chatonne.

Dernière nouvelle, mais pas des moindres, la chatte et son frère préféré ont été adoptés ensemble également.