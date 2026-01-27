Un couple endeuillé accueille provisoirement une chatte dans le besoin, mais comprend rapidement qu'il ne pourra plus jamais imaginer la vie sans elle

Après avoir été abandonnée par sa famille, Marisol – qui venait de mettre bas – a été prise en charge par l’association Best Friends Felines. Cette dernière a placé la chatte et ses 6 petits en foyer d’accueil. Mais ce qui devait être un séjour temporaire s’est transformé en adoption.

Abandonnée par ses anciens détenteurs, qui ne pouvaient plus s’en occuper, Marisol avait grandement besoin d’une main tendue. Et pour cause ! 6 chatons nouveau-nés se tenaient à ses côtés.

L’association Best Friends Felines, qui a pris le petit groupe sous son aile, l’a placé en famille d’accueil. Grâce à ce placement, les jeunes boules de poils ont pu grandir dans des conditions optimales, sous l’œil aimant de leur mère.

© Best Friends Felines

Une nouvelle famille d’accueil

Une fois sevrés et plus indépendants, les chatons ont rapidement été adoptés par de bonnes familles, révèle Love Meow. Quant à leur maman, elle a pu prendre du temps pour elle et a retrouvé son âme de chaton.

« Elle a parfois des accès d'énergie débordante, mais elle est heureuse de se calmer en fin de soirée pour une bonne nuit de sommeil, confie l’association, son endroit préféré pour dormir est le lit. » Quelques mois plus tard, Marisol a été placée dans un autre foyer d’accueil, plus adapté à ses besoins.

© Best Friends Felines

Sa nouvelle bienfaitrice, Tahlia, a décidé de se constituer famille d’accueil après le décès de sa chatte bien-aimée, Rosie. Bien qu’elle ne fût pas prête à adopter un nouvel animal de compagnie, Tahlia voulait absolument aider un autre félin dans le besoin.

© Best Friends Felines

« J’essayais de ne pas tomber amoureuse de Marisol »

À son arrivée dans son nouveau nid douillet, Marisol s’est tout de suite sentie chez elle. Très vite, elle a noué une belle relation avec l’autre matou du foyer, Remy, et commencé à exprimer son affection envers ses humains à travers de nombreuses séances de câlins.

« Maintenant, elle se blottit contre nous sur le canapé tous les jours et ne nous laisse plus aller aux toilettes seuls, raconte sa mère d’accueil, j’essayais de ne pas tomber amoureuse de Marisol parce que je savais qu’un jour quelqu’un lui offrirait un foyer pour toujours, mais avec le temps, à mesure que nous nous rapprochions et qu’elle devenait si affectueuse envers nous, c’est devenu de plus en plus difficile. »

© Best Friends Felines

Comme la pièce perdue d’un puzzle que l’on retrouve, Marisol a comblé un vide immense dans cette famille, après la disparition de Rosie. C’est donc tout naturellement que Tahlia et son conjoint l’ont adoptée !

« Je suis heureuse de dire qu'elle fait désormais partie intégrante de notre petite famille, conclut Tahlia, nous ne pourrions pas imaginer la vie sans elle. »

© Best Friends Felines