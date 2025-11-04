Ils déménagent et abandonnent leur chatte enceinte sur place, mais dans son malheur, cette dernière gagne au change

Winnie a vécu la pire trahison qui soit pour un animal : sa famille lui a tourné le dos. Cette dernière a déménagé et a décidé que la chatte ne ferait pas partie de sa nouvelle vie. Elle l’a laissée livrée à elle-même sur son ancienne propriété, d’autant plus que la féline était enceinte. Heureusement, sa voisine au grand cœur n’a pas pu ignorer sa détresse.

Winnie, une adorable chatte au pelage bicolore, a été trahie par sa famille au moment où elle avait le plus besoin d’elle. Abandonnée alors qu’elle était sur le point d’accoucher, elle n’avait nulle part où aller. Cependant, sa voisine gardait un œil bienveillant sur elle et lui a prouvé qu’elle pouvait compter sur elle.

Winnie n’avait que 7 mois quand elle a été laissée par ses proches, rapportait Newsweek . Elle est tombée enceinte lorsqu’elle vivait encore avec son ancienne famille. Cette dernière avait pour projet de déménager. Le jour J, elle a pris ses cartons et s’en est allée en laissant volontairement sa chatte sur place.

@thekittens06 / TikTok

Une main tendue

Quand la voisine des propriétaires de Winnie a constaté cela, elle a été prise d’empathie pour la féline. Cette dernière avait plus que jamais besoin d’un endroit pour se sentir en sécurité et donner naissance à sa progéniture. Laquelle allait bientôt pointer le bout de son nez. La bienfaitrice a alors fait une place chez elle pour accueillir la boule de poils et lui a offert le réconfort dont elle avait besoin.

Quelques jours plus tard, la chatte a donné naissance à 4 adorables chatons en bonne santé. Leur ange-gardien est resté à côté d’eux durant tout l’accouchement, ce qui a été très éprouvant. Elle a déclaré que les bébés étaient « parfaits » et les a présentés à sa communauté sur TikTok.

A lire aussi : Ce chaton, abandonné devant la porte d’une maison, trouve amitié et réconfort auprès du Berger Allemand de la famille

Dans la section des commentaires, les internautes ont chaleureusement remercié la narratrice pour son sauvetage : « Merci d'être la personne que tu es et prends soin d'eux ». En partageant son geste, la femme a souhaité sensibiliser le public sur le sujet de la stérilisation : « S'il vous plaît ! Stérilisez vos chats, surtout si vous les laissez sortir. Elle ne devrait pas avoir de chatons à 7 mois », implorait-elle.

Winnie a eu de la chance de tomber sur cette bienfaitrice, mais tous les chats n’ont pas ce privilège. La stérilisation permet de lutter contre la misère féline, entre autres.