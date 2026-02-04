« Sa propriétaire a décidé de se débarrasser de lui », Hagrid, le chat abandonné, compte sur vous pour trouver une famille aimante
Certaines histoires commencent bien, d’autres mal, comme celle de Hagrid. Ce pauvre chat, qui porte le nom du célèbre gardien des clés de Poudlard dans la série « Harry Potter », a été abandonné par sa famille. Aujourd’hui, l’association Les Chaltimbanques lui cherche un nouveau foyer aimant et responsable.
Dans le monde magique de Harry Potter, Hagrid est un demi-géant à la barbe broussailleuse, avec le cœur sur la main. À Corbeil-Essonnes (91), c’est un tout autre personnage qui porte ce nom : il arbore de longues moustaches, des petites pattes de velours et une adorable frimousse.
Comme le grand ami du jeune sorcier, le chat a vécu des épreuves terribles et l’abandon. En effet, l’association Les Chaltimbanques explique sur Animaux.fr que « sa "propriétaire" a décidé de se débarrasser de lui ». Elle aurait « demandé à sa fille de le prendre et d'aller le jeter dans le parc ».
HAGRID
Âge : 1 an et 8 mois
Localisation : Corbeil-Essonnes (91100) France
Association : Association Les ChaltimbanquesRencontrer HAGRID
Un passé douloureux
« La petite fille étant en larmes, des personnes se sont intéressées au matou, précise l’organisme, qui recueille des chats errants, abandonnés ou en fourrière pour les proposer à l’adoption, son état s'est vite détérioré et quand nous l'avons récupéré il avait les coussinets brûlés et des ulcères dans la bouche. »
Placé entre de bonnes mains, le félin devenu « animal non grata » dans son ancien foyer a pu reprendre du poil de la bête et espérer un avenir meilleur. « Aujourd’hui, il est en pleine forme », assurent ses bienfaiteurs.
© Les Chaltimbanques / Animaux.fr
Vous pouvez adopter Hagrid
Désormais en famille d’accueil dans l’Essonne, Hagrid savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Déparasité, identifié, stérilisé et vacciné, il est prêt à franchir une autre étape importante : l’adoption.
« C'est un matou dynamique, plein d'énergie et qui a besoin de se défouler par du jeu ou de l'espace, indique l’association Les Chaltimbanques, Hagrid est bien sûr aussi câlin à ses heures. Il préfère être le seul chat du foyer. »
© Les Chaltimbanques / Animaux.fr
Et si vous étiez la personne qu’il attendait depuis toujours pour mettre de la magie dans sa vie ?
Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Les Chaltimbanques sur l’annonce Animaux.fr de Hagrid.
