Après la perte de sa fille, une chatte à la longévité exceptionnelle élève son petit-fils avec tout l'amour d'une mamie et vit une seconde jeunesse à ses côtés (vidéo)

A 20 ans, Missie partage son quotidien avec Bosse, un chat plein de vie qui a trouvé auprès d’elle bien plus qu’une simple présence. Entre tendresse, transmission et complicité, leur relation singulière touche en plein cœur.

Missie est ce que l’on peut appeler une “super mamie”. Lorsque la fille de cette chatte de 20 ans est décédée, elle a décidé de placer son petit-fils orphelin sous son aile et de tout lui apprendre. Aujourd’hui, les 2 félins tuxedos s’adorent et sont inséparables, malgré les 18 ans qui les séparent.

Leur propriétaire, qui se fait appeler “@catbosse3”, poste régulièrement des vidéos du duo sur le réseau social. Le compte est suivi par plus de 26 000 followers.



Leur humaine n’était encore qu’une fillette de 4 ans lorsque sa famille avait adopté Missie. Cette dernière “a toujours été une présence constante et aimante, et j'étais là à la naissance de Bosse, raconte-t-elle à Newsweek . Je me suis donc occupée de lui dès ses premiers instants. Le voir grandir, passer d'un si petit chaton au chat qu'il est aujourd'hui, a été un moment incroyablement précieux.”

“A sa naissance, j'ai ressenti une connexion immédiate, poursuit sa maîtresse. Bosse avait tout de suite quelque chose de vraiment spécial. C'est un chat doux et affectueux, débordant d'affection. Le voir grandir a été un vrai bonheur.”

L’arrivée de Bosse a aussi fait énormément de bien à sa grand-mère, qui a retrouvé une seconde jeunesse, en quelque sorte. Elle qui voyait sa santé et son moral décliner a vite repris des forces et de l’entrain avec la naissance du chaton.

“Ces souvenirs prennent encore plus de sens aujourd’hui”

Estellie, la mère de Bosse et fille de Missie, est née en 2012 et décédée en 2024. Bosse avait à peine un an à l’époque et encore beaucoup à apprendre. Auprès de sa mamie, il a intégré les bases de la vie de chat et emmagasiné de la confiance.

“Je suis incroyablement reconnaissante d’avoir vécu une courte mais magnifique période où 3 générations ont cohabité, confie leur humaine. Ces souvenirs prennent encore plus de sens aujourd’hui.”

Une vidéo postée le 5 décembre 2025 et ayant généré 8,8 millions de vues offre un petit aperçu de leur complicité. La voici :

