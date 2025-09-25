"Savoir que Rocky était sain et sauf m’a sauvé", grâce à un programme contre l'abandon, cet homme n’a pas été contraint de dire "adieu" à son chat bien-aimé

Dans une grande majorité de cas, abandonner un animal est un choix délibéré, effectué avec de mauvaises justifications et, parfois, dans de mauvaises conditions. Pourtant, certains abandons sont vécus comme de réels déchirements pour des maîtres qui sont contraints à ce geste malheureux, souvent pour des raisons financières ou de santé. Jake et son chat Rocky s’apprêtaient à connaître cette situation. Heureusement pour eux, un incroyable élan de solidarité va changer leur vie.

PASS, Positive Alternatives to Shelter Surrender. En français, Alternatives positives à l'abandon dans un refuge. Ces 4 lettres paraissent insignifiantes. Pourtant, elles peuvent bouleverser la vie de certains animaux et de leurs maîtres.

Jake a pu en faire l’expérience récemment. En effet, le jeune homme a connu une période difficile dans sa vie. Souffrant de problèmes de santé mentale, il a également été confronté à une insécurité de logement. Face à cette situation, et devant l’absence de solutions, Jake a eu le sentiment de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de Rocky, son chat bien-aimé. Résigné et la mort dans l’âme, il s’est donc rendu au refuge Austin Pets Alive! (APA!), se préparant à devoir dire “adieu” à son compagnon à 4 pattes.



Ce que Jake ne savait pas, c’est que l’association a mis en place une action solidaire pour éviter d’en arriver à cette extrémité. Ainsi, grâce au programme PASS, les propriétaires d’animaux se trouvant dans la même situation que le jeune homme peuvent confier leurs boules de poils au refuge qui les place ensuite en famille d’accueil sans pour autant les mettre à l’adoption. Cela laisse ainsi le temps à ces maîtres dévoués de se sortir de leur mauvais pas.

Dans un communiqué repris par People , l’APA! écrit ainsi : “Savoir que Rocky était sain et sauf a donné à Jake la tranquillité d'esprit dont il avait besoin pour se concentrer sur lui-même et progresser vers la stabilité”. C’est ainsi que le jeune homme a pu retrouver son compagnon félin un mois seulement après l’avoir quitté.



Ce sont des récits comme celui de Jake et Rocky qui incitent l’association à persévérer dans son action, comme elle le conclut dans son communiqué : “Leur histoire est un magnifique rappel du lien humain-animal, et la preuve que lorsqu'une communauté se serre les coudes, de petits gestes de gentillesse peuvent changer des vies de la manière la plus significative”.

