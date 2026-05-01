Une professionnelle de la garde pour animaux décide d'adopter le chat de sa cliente pour le sauver

Parti pour quelques gardes temporaires, ce Ragdoll a finalement trouvé un foyer définitif chez sa pet-sitter. Touchée par son histoire et déterminée à lui éviter une revente, la jeune femme a fini par l’adopter pour lui offrir la stabilité qu’il méritait.

On connaissait déjà le « foster fail », expression désignant l'adoption d'un animal par sa famille d'accueil qui, par définition, n'était censée le garder que temporairement. Une utilisatrice de Reddit, se faisant appeler « Fit_Company5334 », lance peut-être sans le savoir un nouveau concept qui n'est pas pour nous déplaire non plus : le « pet-sitting fail ». Sur le réseau social, elle raconte comment le chat de l'un de ses clients est devenu le nouveau membre de sa famille.

D'après le récit qu'elle livre et qui est relayé par Newsweek, elle exerce le métier de pet-sitter à plein temps. En septembre 2025, elle s'était vu confier Gatsby, un magnifique Ragdoll qui n'avait été adopté par sa propriétaire de l'époque que 2 semaines plus tôt. Auparavant, il s'appelait Kenji.



Fit_Company5334 / Reddit

Sa famille voyageait énormément. De ce fait, Fit_Company5334 s'occupait de lui au moins une semaine par mois. Entre le félin et sa nounou, une amitié très forte s'était créée au fil du temps.

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En février 2026, la propriétaire a appelé la pet-sitter pour lui demander si elle voulait l'adopter, car elle avait réalisé qu'elle n'avait presque plus de temps à lui consacrer à cause de ses incessants déplacements.

L'idée ne déplaisait pas à Fit_Company5334, mais elle n'était pas certaine de pouvoir le garder indéfiniment au départ. Prudente, elle avait proposé une alternative ; devenir la mère d'accueil de Gatsby et voir comment la situation allait évoluer. Trouver une solution durable pour le chat lui tenant d'autant plus à cœur qu'elle avait appris que la propriétaire avait l'intention de le vendre. Un scénario qu'elle ne souhaitait pas voir se concrétiser.

Après avoir reçu l'aval du propriétaire de son appartement, Fit_Company5334 a donc accueilli Gatsby chez elle. Le chat s'est vite adapté à son nouvel environnement et s'est fait une place de choix.



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« Le chat est bien installé et tellement, tellement heureux »

Quand la mère d'accueil se rendait chez des clients pour prendre soin de leurs chats, c'est son fiancé qui veillait sur Gatsby. Le compagnon de Fit_Company5334, qui n'avait jamais eu de chat par le passé, s'est ainsi très vite attaché au Ragdoll, lui aussi.

C'est d'ailleurs lui qui a suggéré, à son tour, à la pet-sitter d'adopter Gatsby. Elle a fini par accepter. Elle lui a même donné un nouveau nom : Chicken Babyson.



Fit_Company5334 / Reddit

« Quelques mois ont passé [depuis l'adoption], le chat est bien installé et tellement, tellement heureux, raconte Fit_Company5334. Je suis là très souvent et il est toujours content de me voir. Il dort avec nous quand on a de la chance, mais il est devenu un peu moins câlin maintenant qu'il est adolescent. Il adore passer du temps sur le balcon, dormir sur le rebord de la fenêtre, regarder papa travailler et grimper derrière les écrans d’ordinateur bien chauds pour faire la sieste. Il adore aussi mâchouiller du plastique, mais on essaie de l’en empêcher. »



Fit_Company5334 / Reddit

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L’info Woopets : le « foster fail », ou quand le temporaire devient définitif

Evoqué en début d'article, le « foster fail » correspond à une situation de moins en moins rare. Concrètement, une famille d’accueil, censée héberger un animal de manière temporaire pour le préparer à l'adoption par quelqu'un d'autre, décide finalement de l’adopter elle-même. Loin d’être un échec, ce phénomène est souvent perçu comme une issue positive, car il garantit à l’animal un foyer stable, déjà familier et sécurisant.

Cette décision est généralement motivée par l’attachement qui se crée au fil du temps. L’humain a tout le temps de connaître les besoins, le caractère et les habitudes de l’animal. De son côté, le chat ou le chien s’habitue à son environnement et développe un sentiment durable de confiance et de sécurité.

Attention toutefois, un foster fail doit rester une décision mûrement réfléchie. Adopter implique un engagement sur des années, avec des responsabilités financières, médicales et affectives. Les associations recommandent ainsi de s’assurer que cette adoption n’empêchera pas d’accueillir d’autres animaux à l’avenir, surtout si l’on souhaite continuer à aider en tant que famille d’accueil.