Abandonné à regret, ce chat a retrouvé le bonheur avec une jeune femme qui a tenu à adresser un message émouvant à son ancien propriétaire (vidéo)

Parfois, abandonner un animal n’est pas une mauvaise action… Pour le beau Pep, cela a été au contraire la plus belle chose qui pouvait lui arriver puisque son maître ne pouvait plus s’en occuper correctement. Touchée, la nouvelle maîtresse du petit chat a tenu à rendre hommage à ce propriétaire responsable.

Dans un entretien accordé à Newsweek, la jeune Emma est revenue sur l’histoire émouvante de son chat roux baptisé Pep. Le matou a grandi dans une famille normale qui a finalement décidé de ne plus s’en occuper lorsqu’un bébé est arrivé au sein du foyer. En errant dehors comme à son habitude, Pep a fini par croiser la route d’un vieux monsieur avec qui il s’est immédiatement lié d’amitié. L’homme de 80 ans l’attendait chaque jour pour le café puis, touché en plein cœur, il a fini par prendre le chat sous son aile, le nourrir et lui offrir un foyer chaud et aimant. Mais sa santé déclinant de plus en plus, le vieil homme a dû se résigner à trouver une autre maison pour Pep.

© pepandplants / TikTok

“Je travaillais à la clinique de stérilisation lorsqu'il a amené Pep et j'étais bouleversée parce qu'il avait peur que quelque chose lui arrive et que personne ne s’occupe du chat”, a raconté Emma. Même si elle avait rêvé de récupérer le matou, la jeune femme n’a pas pu se mettre d’accord avec sa mère. Quelques mois plus tard, sa route a de nouveau croisé celle de Pep, dans un refuge. Cette fois, Emma est repartie avec le chat. C’était il y a 8 ans déjà… Aujourd’hui, Emma et Pep sont les meilleurs amis du monde et, sur son compte TikTok, la jeune femme a tenu à adresser un message au vieil homme. “J’espère que le vieux monsieur qui a tant pleuré au moment d’abandonner son chat il y a 8 ans, peut voir à quel point Pep est heureux, aimé et a toujours le ventre plein”, peut-on lire en légende de la vidéo.

“Il a tout vécu avec moi et est même allé à l'université ! Je me sens tellement connectée à lui et même à son ancien propriétaire… Tous ceux qui abandonnent leurs animaux ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Parfois, ils donnent aux animaux la possibilité de vivre leur meilleure vie !”, a-t-elle conclu. Il se trouve que le vieil homme en question est mort quelques années après avoir abandonné Pep. Mais heureusement il a su que la jeune femme avait adopté son chat puisque le refuge l’en a informé. De cette façon, il a pu s’en aller en paix.

© pepandplants / TikTok