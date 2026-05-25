Nés dans une casse et infestés de parasites, des chatons sauvages entament un travail de socialisation et transforment leur peur en confiance

Aux États-Unis, l’association North Brooklyn Cats a sauvé 3 chatons nés dans une casse en face d’une salle de concert. Les petites boules de poils, alors sauvages et infestées de parasites, ont été placées dans des familles d’accueil. Grâce au dévouement de leurs bienfaiteurs, les jeunes félins ont appris à faire confiance aux humains et vivent aujourd’hui dans le confort.

Les bénévoles de North Brooklyn Cats ont porté secours à 3 chatons nichés dans une casse, située en face d’une salle de concert. Nommés Metallica, Steely Dan et Iron Maiden, les petits rescapés avaient besoin de soins.

Alors que la femelle, Iron Maiden, a rejoint un foyer d’accueil à Ridgewood, les 2 mâles ont été placés ensemble dans une autre famille, rapporte Love Meow. Apeurés, non socialisés et porteurs de parasites, les frères ont pu compter sur le soutien de leurs anges gardiens pour prendre un nouveau départ dans la vie.

© Hissy To Kissy

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Les bénévoles ont réussi à gagner leur confiance

Au début, Metallica et Steely Dan ont été installés dans la salle de bains de leur foyer d’accueil. Dans leur abri confortable, les petites boules de poils se blottissaient l’une contre l’autre et restaient vigilantes.

En raison de leur côté « sauvage », les jeunes félins feulaient sur les humains et se protégeaient mutuellement comme ils le pouvaient. Déterminés à leur redonner confiance, les bénévoles leur rendaient visite chaque jour.

© Hissy To Kissy

« À force de passer du temps à les nourrir, à leur donner des friandises et des médicaments, à les caresser, à jouer avec eux et à instaurer un climat de confiance, ils se sont habitués à leur propre rythme », confient Sawyeh et Amber.

Leurs efforts ont fini par payer. Un après-midi, Steely Dan a fini par se lover aux pieds de ses bienfaitrices. Quant à Metallica, il a osé se poser sur leurs genoux. À partir de ce jour-là, les chatons ont complètement baissé leur garde et se sont adoucis.

© Hissy To Kissy

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Un dénouement heureux pour les chatons

Par la suite, tous les chatons (dont Iron Maiden) ont été adoptés par des familles aimantes. Après n’avoir connu qu’une simple casse, les petits félins savourent désormais un environnement confortable et les nombreux témoignages d’affection de leurs humains préférés.

Grâce à l’intervention de l’association et aux familles d’accueil, les jeunes chats peuvent grandir dans des conditions optimales. Ils ne manqueront plus jamais de nourriture ni de soins, et savent qu’ils peuvent faire confiance à leurs adoptants dévoués.