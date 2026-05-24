Ce chat refuse de quitter son frère aîné une seule seconde et le suit même jusque dans la litière (vidéo)

Une vidéo diffusée sur le compte Instagram @leoandkyro dédié à 2 félins inséparables a récemment beaucoup amusé les internautes. Et pour cause ! Sur ces images, on voit le plus jeune chat de ce duo suivre son frère aîné partout où il va… même jusqu’à la litière !

La légende accompagnant la séquence publiée le 16 mai dernier a de quoi faire sourire et donne déjà le ton : « Quand le compagnon que vous avez choisi pour votre chat prend son rôle beaucoup trop au sérieux. »

@leoandkyro / Instagram

Un binôme inséparable

La propriétaire des 2 félins baptisés Leo et Kyro a décidé de dédier ce compte Instagram à ses 2 boules de poils inséparables et y diffuse régulièrement des vidéos. Mais celle qu’elle a partagée récemment est sans doute le meilleur reflet de cet incroyable lien unissant les 2 chats. Dans une sorte de compilation regroupant les meilleurs moments de leur quotidien, mais aussi les plus insolites, on peut ainsi découvrir Leo et Kyro partageant l’intégralité de leurs occupations. Qu’il s’agisse de leurs repas, leurs siestes, de se toiletter ou d’aller boire de l’eau au même instant, peu importe, ces deux-là ne se lâchent pas d’une semelle. Et pour cause ! Kyro, le plus jeune des deux est très attaché à son compagnon, Leo, au point de le suivre à la trace et de ne pas vouloir se passer de lui.

@leoandkyro / Instagram

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« Kyro est l’ombre de Leo. »

C’est bien simple, même lorsque ce dernier décide d’aller faire ses besoins, Kyro l’accompagne. Cela donne lieu à l’une des parties les plus drôles de la vidéo, dans laquelle on peut voir le benjamin assis sur le couvercle du bac tandis que l’aîné utilise la litière. Leur complicité est très forte et ne s’arrête pas au moment de dormir, puisque, non seulement, ils font la sieste en même temps, mais s’endorment paisiblement côte à côte, dans des positions semblables.

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Une autre séquence qui a beaucoup amusé les internautes est ce moment où, près de la fenêtre, alors qu’ils observent les oiseaux, leurs queues se balancent au même rythme dans une parfaite synchronicité.

« La synchronisation à son meilleur ! »