Après avoir installé un ciel de lit, elle voit ses 2 chats qu'elle vient d'adopter le transformer en aire de jeux (vidéo)

En installant un ciel de lit pour apporter une touche élégante à sa chambre, la propriétaire de 2 jeunes chats ne s’attendait sûrement pas à voir l’accessoire transformé en agrès d’escalade quelques jours plus tard. Attiré par une mystérieuse balle coincée dans le voilage, l’un de ses félins a offert une scène particulièrement drôle.

Chats et déco ne font pas toujours bon ménage. Certains de nos amis félins semblent éprouver un malin plaisir à nous le rappeler. La propriétaire de Buster et Binky l'a vérifié à ses dépens, elle aussi, après avoir agrémenté sa chambre à coucher d'un accessoire destiné à rendre la pièce plus chaleureuse et cosy.

Elle consacre à cet adorable duo le compte Instagram « buster.n.binky », où leurs aventures sont suivies par une petite centaine de followers (nul doute que ce chiffre augmentera rapidement). Ces chats aux pelages roux pour l'un et colorpoint pour l'autre sont les meilleurs amis du monde. Inséparables et complices, ils le sont aussi lorsqu'il s'agit de faire des bêtises.



buster.n.binky / Instagram

Récemment, comme évoqué plus haut, leur propriétaire a amélioré la décoration de sa chambre en y installant un ciel de lit, censé rendre ce coin de la pièce plus intime et apaisant, mais ses chats, qu'elle n'avait adoptés que depuis peu, ont décidé d'en faire leur nouveau terrain de jeu.

Dans une vidéo partagée le 8 janvier 2026 et relayée par Newsweek , on peut voir l'un d'eux sauter et s'accrocher au ciel de lit sous le regard attentif de son congénère, qui cette fois, préfère ne pas participer directement au « délit ».

« Il faisait quelques tractions »

En y regardant de plus près, on comprend rapidement pourquoi le minet s'agrippe de la sorte au voilage ; il cherche à récupérer une balle rouge qui s'y est logée. Comment l'a petite sphère a-t-elle pu se retrouver à cet endroit ? Même leur maîtresse l'ignore. Elle ne sait d'ailleurs pas non plus d'où elle provient, si l'on en croit la légende qu'elle a ajoutée à la vidéo : « D'où vient cette balle ? »

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La scène a amusé de nombreux internautes qui n'ont pas hésité à prendre la défense des chats dans les commentaires. « Il faisait quelques tractions, qu'est-ce qui ne va pas ? » a ainsi écrit l'un d'eux.

Une chose est sûre, leur humaine sait désormais qu'elle ne s'ennuiera jamais avec ces 2 intenables créatures à ses côtés.

Voici la vidéo :

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