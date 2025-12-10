Habitué à garder ses distances avec les autres, ce Maine Coon au caractère bien trempé surprend toute sa famille en prenant un chaton sous son aile (vidéo)

Chez cette famille passionnée de félins, la vie est rythmée par les ronronnements, les miaulements et les belles histoires d’amitié. Parmi ses membres félins figure Dexter, un impressionnant Maine Coon au fort tempérament et qui a surpris tout le monde. Alors qu’un chaton noir venait tout juste d’intégrer la maison, personne ne s’attendait à voir naître une si belle complicité entre les 2.

La réputation de géants au grand cœur qui caractérise les Maine Coons n’est plus à faire. Toutefois, si Dexter est bien de cette race, il n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pattes. Il en avait fait la démonstration récemment en imposant sa loi au chien de sa famille, un adorable Dobermann appelé Appa. Nous vous en parlions dans un précédent article.



@the_maine_coonies_ / TikTok

Le foyer compte 2 autres chats, dont un magnifique mâle au pelage blanc répondant au nom de Casper, et qui s’était signalé par son attitude bienveillante et protectrice à l’égard d’un jeune congénère à la robe rousse. Le 3e félin est une femelle nommée Luna.

Leurs propriétaires ouvrent régulièrement les portes de leur maison des chatons en tant que famille d’accueil. Eux et les chats résidents prennent soin d’eux, leur apprennent les bases de la vie et les préparent ainsi à l’adoption par d’autres personnes.

Un chaton noir est ainsi arrivé il y a quelque temps. D’ordinaire, les nouveaux venus sont accueillis chaleureusement par Luna et Casper. Dexter est plutôt du genre à préférer garder ses distances. Il tolère la présence de ses petits semblables, mais n’a pas l’habitude d’aller vers eux pour les prendre sous son aile.

Contre toute attente, Dexter a décidé de changer d’attitude avec le chaton noir en question. Très vite, les 2 quadrupèdes se sont attachés l’un à l’autre et sont même devenus inséparables.

Qui a choisi l’autre ?

C’est cette complicité que l’on peut découvrir dans une vidéo particulièrement touchante, partagée le 27 octobre 2025 sur le compte TikTok “@the_maine_coonies_” et relayée par Parade Pets . La voici :

On ne saurait dire si c’est Dexter qui a adopté le chaton ou si c’est ce dernier qui a choisi son nouveau grand-frère, mais la tendresse qu’ils ont l’un pour l’autre est un pur bonheur à observer.