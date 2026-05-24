Ne pouvant bouger car son bébé s'est endormi sur elle, ses chats exigent quand-même leur repas et le lui font savoir (vidéo)

Quand leur humaine se retrouve coincée sous son bébé endormi au moment précis du dîner, Nacho et Noah lui font comprendre, sans un miaulement, qu’ils n’apprécient pas du tout ce contretemps. La vidéo montrant leurs regards insistants a fait réagir de nombreux internautes, amusés par la patience très relative des 2 chats affamés.

Leanne Smits vit aux Pays-Bas et est maman depuis peu. Elle a, en effet, un merveilleux petit garçon de 11 semaines prénommé Luuk. Sa famille compte également 2 membres félins. Ses magnifiques chats répondent aux noms de Nacho et Noah. Le premier est un mâle au pelage roux et sa congénère une chatte à la robe écaille de tortue.

Récemment, Leanne Smits a posté une vidéo à la fois drôle et attendrissante sur le compte Instagram « @nacho.thekittycat », qu'elle consacre au duo félin et que suivent près de 26 000 followers.



nacho.thekittycat / Instagram

Mise en ligne le 8 avril 2026, ayant généré 341 000 « j'aime » et relayée par Newsweek , la séquence en question montre tout d'abord son enfant dormant à poings fermés sur son ventre, puis Nacho et Noah assis au bord du canapé et la regardant fixement.

A ce moment-là, Leanne Smits ne pouvait évidemment pas bouger pour ne pas perturber le sommeil de son fils. Or, l'heure du dîner avait sonné pour les 2 chats, et « l'horloge interne » de ces derniers le leur avait rappelé. D'où les regards réprobateurs adressés à leur humaine…

« Encore 5 minutes et on commence à miauler »

Noah et Nacho signifiaient ainsi clairement à leur propriétaire qu'ils avaient faim et que leurs gamelles n'allaient pas se remplir toutes seules.

Bien évidemment, ils ont fini par être servis ce soir-là. Ils ont dîné un peu plus tard que d'habitude, mais ont eu le ventre bien rempli après avoir sagement patienté.

Voici la vidéo en question :

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La scène a suscité de nombreux commentaires amusants. « Mère, nous étions là en premier. Posez celui qui n'a pas de fourrure », a ainsi écrit rhi.mills02. « Leurs yeux disent : ce n'est pas une excuse », a réagi, pour sa part, siberian_daisies. « Encore 5 minutes et on commence à miauler », a commenté musicteen_17.