Une mère d’accueil assiste à un début d’amitié touchant entre un chat et une chatte accueillis après une vie d’errance
Après une vie passée dans la rue, Wilbur a été accueilli par une famille d’accueil et a fait la rencontre de celle qui est devenue sa grande amie : Wanda. Fait pour être un chat d’intérieur, le félin a vite pris ses aises et a aidé cette chatte timide à travailler sur sa confiance envers les humains.
Refuge bénévole basé aux États-Unis, Tails High est allé à la rencontre du félin et a tout de suite perçu son potentiel de parfait chat de maison. Qualifié de « garçon doux et affectueux », Wilbur a été accueilli par une famille partenaire de l’association. Love Meow est revenu sur son parcours.
« Il adore être un animal de compagnie »
La famille d’accueil n’a que des compliments à l’esprit lorsqu’elle évoque le chat qui a connu la rue. Ce dernier a trouvé sa place dans un parc spécialement conçu pour lui en attendant de recevoir les résultats de ces analyses. Dès lors, il a remarqué la présence d’une compagnie féline également pensionnaire dans la famille : Wanda.
Un lien évident
Wanda est arrivée chez les bénévoles après avoir donné naissance à ses petits, qui volent désormais de leurs propres ailes. Timide, elle n’est jamais vraiment parvenue à faire confiance aux humains.
Une fois les résultats de ses tests reçus, Wilbur a pu sortir de son parc et est allé à la rencontre de Wanda. Très complices, il n’a fallu que quelques minutes pour qu’ils s’acceptent. Ils ont joué ensemble, mais ont également profité de moments de détente, toujours soudés.
Une incitation à s’ouvrir au monde
Très sociable, Wilbur a enjoint sa nouvelle amie à se rapprocher des humains. Après avoir passé quelques jours auprès de Wilbur, la chatte a commencé à se rapprocher de sa mère d’accueil, allant même jusqu’à grimper sur ses genoux.
Ayant la capacité de mettre tout le monde à l’aise, Wilbur a rapidement été prêt pour une adoption. « C’est le genre de chat qui veut faire partie de tout ce que vous faites », ajoutait la bénévole.
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Comment agir avec un chat qui a peur de l’humain ?
Le premier conseil à retenir est de ne jamais forcer l’animal à entrer en interaction. Nous vous recommandons ensuite de :
- Respecter son rythme et lui laisser un espace pour se replier
- Se mettre à la hauteur du chat et agir avec beaucoup de douceur
- Marquer l’expérience du chat de moments positifs (friandises, jeux)
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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