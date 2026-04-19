Une mère d’accueil assiste à un début d’amitié touchant entre un chat et une chatte accueillis après une vie d’errance

Après une vie passée dans la rue, Wilbur a été accueilli par une famille d’accueil et a fait la rencontre de celle qui est devenue sa grande amie : Wanda. Fait pour être un chat d’intérieur, le félin a vite pris ses aises et a aidé cette chatte timide à travailler sur sa confiance envers les humains.

Refuge bénévole basé aux États-Unis, Tails High est allé à la rencontre du félin et a tout de suite perçu son potentiel de parfait chat de maison. Qualifié de « garçon doux et affectueux », Wilbur a été accueilli par une famille partenaire de l’association. Love Meow est revenu sur son parcours.

@tailshigh / Instagram

« Il adore être un animal de compagnie »

La famille d’accueil n’a que des compliments à l’esprit lorsqu’elle évoque le chat qui a connu la rue. Ce dernier a trouvé sa place dans un parc spécialement conçu pour lui en attendant de recevoir les résultats de ces analyses. Dès lors, il a remarqué la présence d’une compagnie féline également pensionnaire dans la famille : Wanda.

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Un lien évident

Wanda est arrivée chez les bénévoles après avoir donné naissance à ses petits, qui volent désormais de leurs propres ailes. Timide, elle n’est jamais vraiment parvenue à faire confiance aux humains.

Une fois les résultats de ses tests reçus, Wilbur a pu sortir de son parc et est allé à la rencontre de Wanda. Très complices, il n’a fallu que quelques minutes pour qu’ils s’acceptent. Ils ont joué ensemble, mais ont également profité de moments de détente, toujours soudés.

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Une incitation à s’ouvrir au monde

Très sociable, Wilbur a enjoint sa nouvelle amie à se rapprocher des humains. Après avoir passé quelques jours auprès de Wilbur, la chatte a commencé à se rapprocher de sa mère d’accueil, allant même jusqu’à grimper sur ses genoux.

Ayant la capacité de mettre tout le monde à l’aise, Wilbur a rapidement été prêt pour une adoption. « C’est le genre de chat qui veut faire partie de tout ce que vous faites », ajoutait la bénévole.

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Comment agir avec un chat qui a peur de l’humain ?

Le premier conseil à retenir est de ne jamais forcer l’animal à entrer en interaction. Nous vous recommandons ensuite de :