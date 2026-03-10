D'abord terrifié par son nouvel environnement ce chat errant à qui il ne reste qu'une seule dent devient un véritable pot de colle

Kate, la mère d’accueil bénévole, a tout de suite été séduite par l’adorable petit sourire d’Herbert, son protégé. Si le chat était en retrait au début de sa prise en charge, il a vite mis de côté sa réserve pour accorder entièrement sa confiance à Kate. Cette dernière ne risque pas d’oublier ce félin au regard d’ange.

Dès son arrivée, Kate a avoué qu’Herbert (surnommé Herbie), lui rappelait un autre chat dont elle avait la garde, Rupert. Pour elle, il s’agissait d’un « signe », d’autant qu’Herbert est arrivé chez elle le jour des 2 ans de Rupert.

Des petites inquiétudes

Si la forme de la bouche du chat peut surprendre, elle révèle une santé dentaire assez mauvaise. « Il s’avère qu’il ne lui reste qu’une seule dent », expliquait Kate à Love Meow. La mère d’accueil a donc dû adapter l’alimentation du matou, en veillant bien évidemment à son épanouissement dans sa nouvelle maison.

Un regard qui dit beaucoup

Les premiers jours, Herbie est resté dans un coin, le temps d’observer son nouvel environnement, de prendre la température de l’endroit et de ses habitants. Malgré sa timidité, le félin a adressé de gentils regards à Kate, qui a su qu’elle avait affaire à un animal au grand cœur.

Quelques jours plus tard, Herbie a trouvé le courage de sortir de sa cachette, plein de témérité. Il s’est dirigé vers Kate, comme s’il avait repéré la personne de confiance de la maison. Se sentant en sécurité, il s’est mis à ronronner, penché tout contre sa mère de substitution.

« Il est clair qu’Herbie appréciait autrefois la vie à l’intérieur »

Kate a pu apprendre par le vétérinaire qu’Herbie avait eu des propriétaires auparavant. Elle aurait pu le deviner car son protégé « s’est épanoui » en un temps record et passe tout son temps tout contre elle. Également câlin avec les autres chats de la famille, notamment une chatte nommée Nona, il arbore son joli sourire en permanence.

Une adoption prochaine ?

Si la priorité est donnée aux soins pour le moment, Kate compte bien que la recherche d’adoptants pour Herbie soit active. Celui qui dort dans son lit, se montre toujours de bonne humeur, mérite amplement d’être aimé par une famille qui saura aussi lui procurer les soins dont il a besoin.

L’association référente ajoute à propos de la qualité de la prise en charge de Kate : « Nous ne pourrions pas être plus chanceux que d’avoir Kate et toutes les familles d’accueil qui ouvrent leurs maisons et leurs cœurs à ces précieux chatons ».