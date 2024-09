Un chien senior bouleverse la vie d’une femme qui se bat pour que les animaux âgés soient considérés

Jackie Pajan est une grande amoureuse des bêtes. Elle exerce d’ailleurs la profession d’accompagnatrice de deuil pour aider les familles à affronter la perte d’un animal. À côté de cela, elle consacre son temps libre au sauvetage d’animaux âgés. Lesquels comptent beaucoup pour elle, en particulier Noah.

Noah était un Golden Retriever qui a partagé de beaux mois à ses côtés. Elle l’avait adopté suite à la perte de son propre chien, qu’elle avait toujours considéré comme son âme-sœur. En partageant son quotidien avec Noah, elle a appris à voir la vie d’une autre façon, beaucoup plus authentique.

Caitlyn Wirkowski

« C'était un garçon très gentil et très heureux d'être dans ce monde »

Noah n’avait jamais connu la vie de famille et ne savait pas ce que cela signifiait d’être l’animal de quelqu’un. Lorsqu’il a compris qu’il n’aurait plus à se soucier de rien, il s’est laissé aller et a profité pleinement du quotidien : « Dans son état de vieillesse, il souhaitait vraiment prendre sa retraite, comme le ferait toute personne, et profiter des bonnes choses de la vie » partageait Jackie à Good Morning America.

Noah était simplement heureux d’être aux côtés de ses humains aimants. Il était d’une gentillesse sans nom et d’une grande sagesse. Laquelle a beaucoup inspiré sa maîtresse par la suite. À travers lui, cette dernière a compris à quel point il était important de respecter l’individualité de chacun et d’accepter les autres sans jugement : « Il m'a vraiment montré qu'il fallait accepter chaque chien tel qu'il est, sans avoir d'attentes sur ce que j'aimerais qu'il soit » a-t-elle témoigné.

Un peu plus d’un an après cette belle rencontre, Noah a rejoint les anges. Même si Jackie n’a pas pu profiter de lui aussi longtemps qu’elle l’aurait voulu, elle tire une grande leçon de vie de cette belle rencontre.