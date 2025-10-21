Sauvé d’une situation critique après une chute, ce chaton finit par trouver sa famille pour la vie auprès de sa sauveuse vétérinaire

Les équipes vétérinaires, qui viennent en aide quotidiennement à nos compagnons à 4 pattes, sont parfois amenées à sauver des boules de poils sans maître. De temps en temps, il arrive même que l’un de leurs membres sauve une deuxième fois ces petits rescapés en les adoptant. Comme Amy, l’assistante vétérinaire qui a accueilli chez elle le chaton Little Red après l’avoir soigné.

En août dernier, nous vous parlions de Little Red . Souvenez-vous : ce chaton âgé de quelques jours seulement avait fait une chute de 4 mètres et s’était retrouvé coincé dans une étroite cavité murale, miraculeusement toujours en vie. Ce sont les pompiers de Red Watch, du service d’incendie des West Midlands (Angleterre), qui avaient porté secours à l’infortunée boule de poils. Ils lui avaient même donné son nom.



© straycatrescueteamwm / Facebook

Au moment de son sauvetage , le chaton était “extrêmement faible, mou, pâle et essoufflé”. Il a donc aussitôt été pris en charge par l’association Stray Cats Rescue Team West Midlands basée à Albrighton et soigné par Cavan Vets de la ville de Wolverhampton. Grâce aux efforts conjoints de ses sauveteurs, Little Red a fini par recouvrer la santé.

Suite à l’intervention des soldats du feu , l’un d’entre eux avait complètement craqué pour la boule de poils, et songeait même à l’adopter. Malheureusement, le pompier qui s'intéressait à Little Red n’a finalement pas pu aller au bout de sa démarche. En effet, il doit déménager dans un autre pays dans peu de temps, ce qui rendait l’adoption impossible.



© straycatrescueteamwm / Facebook

Fort heureusement, un récent article de la BBC nous apprend que le chaton rescapé a finalement trouvé sa famille pour la vie. Sa nouvelle maîtresse n’a pas dû faire un long trajet pour le trouver, puisqu’il s’agit en fait d’Amy, l’une des soignantes de Little Red. Dans un post Facebook, le refuge a ainsi déclaré qu’elle “est tombée follement amoureuse”. Il faut dire que la femme au grand cœur avait passé beaucoup de temps auprès du petit félin lorsqu’il était encore hospitalisé. Alors forcément, des liens se sont créés.

Dans sa nouvelle maison, Little Red profite de sa nouvelle vie. Désormais, il est même entouré de nouveaux frères et sœurs à 4 pattes.