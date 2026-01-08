Quand un réparateur touche à "sa" cuisine, ce chat au caractère bien trempé hurle et fixe sa maîtresse pour obtenir justice (vidéo)

Il a beau être âgé, Arthur n’a rien perdu de son tempérament haut en couleur. Entre ses exigences de roi du foyer et ses réactions spectaculaires face aux visiteurs, ce chat ronchon mais attachant continue de surprendre et de divertir.

Arthur, un magnifique chat sénior au pelage tuxedo, possède un caractère particulièrement affirmé. Il n’est pas du genre à se taire, ni à rester les pattes croisées lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Il le fait savoir haut et fort à tout son entourage.

Sauvé de l’errance aux Emirats Arabes Unis, il vit désormais au Royaume-Uni aux côtés de sa propriétaire Tara, qui ne s’ennuie jamais avec lui. Elle en a d’ailleurs fait la vedette du compte TikTok “@sirarthurmeows”, où ses aventures sont suivies par près de 90 000 followers.



@sirarthurmeows / TikTok

Nous vous avions déjà parlé de lui dans un précédent article, lorsqu’il avait fait part de sa désapprobation face à la visite de son “sosie”, nourri par sa maîtresse.

Plus récemment, Arthur s’est signalé par son attitude peu accueillante vis-à-vis non pas d’un congénère, mais d’un homme. Il s’agit du plombier venu réparer le chauffe-eau dans la cuisine en l’occurrence. Ou plutôt dans “sa” cuisine, et le technicien a osé toucher à “ses” placards préférés.

Le chat les considère, en effet, comme faisant partie de son royaume. Ce sont à la fois ses cachettes et ses terrains de jeu. Le fait qu’un étranger les ait manipulés est un véritable affront pour lui.

Un échange surréaliste

Il n’a pas manqué de le signifier bruyamment à “l’intrus”, lui adressant de gros miaulements de mécontentement. Le plombier ne l’a pas mal pris du tout. Bien au contraire, puisqu’il s’est mis à lui répondre de la même manière, ce qui a donné lieu à un dialogue surréaliste et drôle.

La scène a été filmée et la vidéo postée en mai 2025 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 6,5 millions de vues. Elle a également été relayée par divers médias, dont Newsweek . La voici :

A 16 ans, Arthur est donc toujours aussi grognon, et c’est aussi pour cela qu’on l’adore…