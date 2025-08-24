Un chaton trouvé sous une antenne devient la mascotte d’une caserne de pompiers

Un résident à l’identité surprenante partage le quotidien des équipes du SDIS de la Marne depuis 2020. Il s’agit d’un chat répondant au nom de Flam et qui a su trouver sa place au sein des locaux et des cœurs des pompiers.

Depuis 5 ans, le personnel du siège du SDIS 51 (Service d’Incendie et de Secours de la Marne), basé à Fagnières, compte un membre pas tout à fait comme les autres. Il ne porte pas d’uniforme bleu marine à rayure rouge, mais arbore plutôt un doux et épais pelage tuxedo.

Flam, alias Capitaine Flam puisqu’il porte officieusement ce grade et n’a pas grand chose à envier à son homonyme héros de série d’animation, vit dans les locaux du SDIS marnais après son sauvetage et son adoption par les pompiers, rapporte France 3 Grand Est .

Si le matou se promène librement dans les couloirs, c’est dans le bureau de la communication qu’il passe le plus clair de ses journées. Il y tient compagnie à Apolline Detruisieux, Sophie Legand et Quentin Stervinou.



lechatpompier / Instagram

En juin 2020, il n’était encore qu’un tout jeune chaton au moment de sa découverte dans un trou, au pied de l’antenne-radio du CTA (centre de traitement des appels). Il était accompagné de ses 2 frères, tandis que leur mère errait à proximité. "On a récupéré les chatons et ensuite la maman", se souvient Apolline Detruisieux.

La génitrice avait été prise en charge, stérilisée et proposée à l’adoption par l’association A pattes de velours, à Châlons-sur-Marne. Les frères de Flam avaient été adoptés par des membres du pôle administratif et financier du SDIS. Le “capitaine”, lui, avait donc été hébergé au siège, avec l’accord du directeur.

L’arrivée de Flam a fait énormément de bien à ses bienfaiteurs. “Ça a permis à des personnes qui ne se voyaient pas forcément, de se parler, de resserrer les liens, explique Apolline Detruisieux à France 3 Grand Est.. Et on posait des questions aux collègues qui avaient adopté les 2 autres chats”.



lechatpompier / Instagram

“Il est parfaitement intégré à toute l'équipe du SDIS”

Le félin à la robe noir et blanc a ses habitudes, et certaines donnent parfois lieu à des situations inattendues, voire cocasses. “Quand on travaille, il vient s'allonger sur le clavier”, dit ainsi Sophie Legand. Une manie qui a déjà valu quelques sueurs froides suivies de fous rires à ses collègues humains, comme la fois où il avait raccroché alors qu’Apolline Detruisieux était en communication téléphonique avec le service informatique.

“Il est parfaitement intégré à toute l'équipe du SDIS”, assure, pour sa part, Quentin Stervinou. Le trio n’est d’ailleurs pas le seul à prendre soin du chat ; un collègue du CTA vient régulièrement lui donner ses médicaments et d’autres membres du SDIS lui offrent friandises et cadeaux, notamment à Noël.

Flam ne manque donc de rien au siège du SDIS 51 et il est choyé par tout le monde. Il dispose même d’un arbre à chat, installé à l’accueil.



lechatpompier / Instagram

Par ailleurs, sa popularité ne se limite pas au service d’incendie et de secours marnais. Il est aussi désormais une vedette sur Instagram, le compte qui lui est consacré, “@lechatpompier”, étant suivi par près de 3000 followers.