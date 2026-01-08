Ils offrent l'hospitalité à une chatte enceinte apparue devant leur porte et elle le leur rend bien en mettant au monde 5 petites merveilles

Un simple geste de bienveillance peut parfois avoir un bien plus grand impact qu’on ne l’imagine. L’histoire touchante de Lucy raconte comment une rencontre imprévue a transformé le quotidien d’un couple et changé le destin de toute une petite famille féline.

Pendant des semaines, un couple de Canadiens donnait à manger à une chatte noire errante qui avait pris l’habitude de se présenter sur le pas de leur porte. L’utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler “Crass_Effect” et son compagnon se sont ensuite rendu compte que la féline était enceinte.

Comme l’hiver approchait à grands pas, ils ne voulaient pas qu’elle accouche et élève ses petits dans le froid. Ils ont donc décidé de l’accueillir chez eux.



Crass_Effect / Reddit

Ses bienfaiteurs l’ont appelée Lucy. Ils l’ont emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet et la vérification de son identification. Il s’est avéré qu’elle ne portait pas de puce.

2 semaines plus tard, la minette a accouché de 5 magnifiques chatons : 4 femelles et un mâle. La famille leur a choisi des noms inspirés de l’univers des sumos : Ura, Teru, Ono, Tama et Hosho. “Ils étaient drôles, turbulents et adorables”, raconte “Crass_Effect” à Newsweek , qui rapporte cette belle histoire.



Crass_Effect / Reddit

Le couple a aménagé un espace sûr et confortable pour Lucy et ses bébés au sous-sol de la maison.

“Les laisser partir a été plus difficile que je ne l’avais imaginé”

Un joyeux chaos s’est installé dans ce foyer pendant les 10 semaines suivantes. Les maîtres des lieux se sont énormément attachés aux chatons, mais il était grand temps pour ces derniers de voler de leurs propres ailes et de rejoindre leurs familles pour toujours.



Crass_Effect / Reddit

4 ont été adoptés par paires et le 5e a rejoint une maison comportant des chats plus âgés.

Crass_Effect / Reddit

“Les laisser partir a été plus difficile que je ne l’avais imaginé, admet Crass_Effect. J’ai pleuré pendant quelques jours après leur départ. Ils me manquent. Mais je suis si heureuse que nous ayons eu la chance de leur offrir un bon départ dans la vie.”

Le couple ne s’est toutefois pas séparé de Lucy ; il l’a adoptée. Elle sera bientôt stérilisée et pourra ainsi pleinement profiter de sa nouvelle vie, sans les contraintes de la maternité.